Ultimul vis din Caraibe

Calificată pentru prima oară în istorie la un turneu final, reprezentativa din Caraibe are multe motive de mîndrie. A obţinut deja primul punct şi nu împotriva unei echipe oarecare, ci a Suediei, formaţie cu multe nume mari în fotbalul european. Apoi, a fost la un pas să producă încă o mare surpriză, rezistînd pînă aproape de final în faţa Angliei. Mai mult, înaintea ultimului joc din grupă, Trinidad & Tobago păstrează şanse teoretice să se califice în optimi. Pentru a realiza acest lucru, Dwight Yorke şi compania trebuie să învingă astăzi şi să aştepte un eşec al Suediei, plus că trebuie să-i depăşească la golaveraj pe scandinavi. Singura supărare a caraibienilor este că nu au marcat încă nici un gol, situaţie pe care speră să o schimbe în meciul cu sud-americanii. “Înainte de turneul final eram consideraţi victime sigure, dar am arătat că nu a fost aşa. Mi-aş dori un succes în ultimul meci din grupă, cînd orice se poate întîmpla”, a declarat portarul Hislop. Antrenorul Leo Beenhakker nu-l va putea utiliza în jocul de astăzi pe fundaşul central Cyd Gray, care a suferit o întindere de ligamente. Va reveni în schimb Avery John, care a scăpat de suspendarea dictată după eliminarea din meciul cu Suedia.

Eliminaţi după două eşecuri la limită, paraguayenii vor să părăsească Germania cu capul sus, mai ales că partida de diseară va fi ultima în tricoul naţionalei pentru căpitanul Carlos Gamarra. În vîrstă de 35 de ani, fundaşul a trăit un moment delicat la acest turneu, marcînd în propria poartă în disputa cu Anglia. “Am făcut tot ce am putut şi sînt mîndru de jucătorii mei, pentru prestaţiile şi responsabilitatea arătată. Vreau să încheiem întrecerea cu capul sus şi sub nici o formă nu voi introduce în teren rezervele”, a anunţat antrenorul Anibal Ruiz. Şi pentru el, disputa cu Trinidad & Tobago ar putea fi ultima pe banca tehnică a naţionalei, încheindu-şi contractul cu federaţia din Paraguay. “Este o onoarea doar să fii la un turneu final, pentru că ai ocazia să-ţi reprezinţi ţara la cel mai înalt nivel. Îmi pare rău că nu am reuşit să mergem în optimi, dar nu mai putem face nimic în acest sens”, a adăugat mijlocaşul Toro Acuna.

Formaţiile probabile - Paraguay (antrenor Anibal Ruiz): Bobadilla - Caniza, Caceres, Gamarra, Nunez - Bonet, Riveros, Acuna, Paredes - Valdez, Santa Cruz; Trinidad & Tobago (antrenor Leo Beenhakker): Hislop - Andrews, A.John, Lawrence, Sancho - Whitley, Yorke, Edwards, Birchall - S.John, Glenn. Arbitri: Roberto Rosetti - Cristiano Copelli şi Alessandro Stagnoli (toţi din Italia).