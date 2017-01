Ultimul volum din Harry Potter, preferatul lui J.K. Rowling

Autoarea seriei Harry Potter a scris pe site-ul său că cel de-al şaptelea şi ultimul volum din seria aventurilor celebrului vrăjitor, lansat oficial vineri noaptea, este preferatul ei. “În cîteva ore, veţi şti ce li se întîmplă lui Harry, Ron, Hermione şi celorlalţi la finalul aventurilor lor”, a scris J.K. Rowling într-o lungă scrisoare adresată fanilor care trebuie să urmeze un pasaj secret pentru a o citi. “Voi ştiţi, de asemenea, toate secretele pe care le-am păstrat un timp atît de îndelungat şi cei dintre voi care au ghicit corect vor fi recompensaţi, iar cei care s-au înşelat nu vor fi, sper, prea dezamăgiţi”, adăugat aceasta. “Acest al şaptelea volum este preferatul meu din serie, chiar după mai multe lecturi”, s-a confesat autoarea, care a subliniat că munca de editare a textului a fost deosebit de emoţionantă pentru ea. “De-abia aştept să o împărtăşesc cititorilor care au rămas alături de mine pentru toate cele şase volume precedente”. Apoi, autoarea a mulţumit agenţilor, editorilor, distribuitorilor şi asistenţilor, dar şi familiei sale, soţului, surorii şi celor trei copii. Scrisoare se încheie cu un mesaj pentru fiica sa, Jessica, de 13 ani: “Merci Decca. (Şi fă curat în cameră. Este dezgustătoare. Mama)”.

Scriitoarea britanică a cîştigat 24 de milioane de lire sterline în primele 24 de ore de la lansarea la nivel mondial a ultimului volum Harry Potter. În Marea Britanie, lanţul de librării Waterstone a anunţat că vînzările de sîmbătă au fost de trei ori mai mari decît la lansarea precedentului volum, “Harry Potter şi Prinţul Semipur”, în urmă cu doi ani. Cererea a fost extraordinar de mare şi s-au vîndut 100.000 de exemplare chiar în primele două ore. Un alt lanţ de librării, WH Smith, care a ţinut deschise 400 de magazine în noaptea de vineri spre sîmbătă, a vîndut 15 exemplare pe secundă. Recordul anterior aparţinuse celui de-al şaselea volum Harry Potter, cu 13 exemplare vîndute pe secundă în 2005.

Librăriile din Marea Britanie consideră că “Harry Potter and the Deathly Hallows” va deveni cea mai rapid vîndută carte din istorie. Retailerul online Amazon.com a primit precomenzi din întreaga lume pentru 2,2 milioane de exemplare. Cartea a ajuns deja pe locul 1 în topul 100 al bestseller-urilor din 2007 în lanţul Barnes and Noble. Lansarea noului volum va creşte şi vînzările pentru precedentele aventuri ale lui Harry Potter. Şi primele cinci ecranizări au înregistrat încasări de peste patru miliarde de dolari în întreaga lume, iar Warner Bros. lucrează deja la adaptarea pentru marele ecran a ultimelor două cărţi.