Ultimul volum Harry Potter s-a vîndut în 8,3 milioane de exemplare în prima zi, în SUA

“Harry Potter and the Deathly Hallows”, ultimul volum din seria scrisă de J.K. Rowling, s-a vîndut în 8,3 milioane de exemplare în primele 24 de ore de la lansarea în SUA, în weekend. Astfel, noua carte a depăşit recordul anterior de vînzări în prima zi, care era deţinut de al şaselea volum cu aventurile tînărului vrăjitor, “Harry Potter şi Prinţul Semipur”. Acesta se vînduse în aproape 7 milioane de exemplare în primele 24 de ore de la lansare, în iulie 2005, conform editurii americane Scholastic.

De obicei, editorii vînd cărţile distribuitorilor şi retailerilor cu o reducere de 40%-50% din preţul de vînzare, ceea ce înseamnă că vînzările de sîmbătă ar putea genera venituri de peste 150 milioane de dolari pentru Scholastic şi Rowling. Editura americană Scholastic a scos un prim tiraj de 12 milioane de exemplare. Sîmbătă, circa 1,2 milioane de cărţi s-au vîndut prin lanţul de librării Borders, în timp ce Amazon.com a anunţat precomenzi de 2,2 milioane de exemplare înaintea lansării de vineri noaptea. Scholastic a comparat lansarea cărţii cu o altă “invazie a culturii britanice”. “Entuziasmul, aşteptarea şi isteria care au cuprins toată ţara în weekend au semănat cu prima vizită a trupei Beatles în SUA”, a spus Lisa Holton din partea editurii. Circa jumătate din vînzări s-au înregistrat în Wal-Mart, Costco şi supermarket-uri, care au comercializat cartea la preţuri reduse. Astfel, deşi este vorba de una dintre cele mai populare francize din istoria editorială, se estimează că peste 300 de milioane de exemplare din volumele Harry Potter s-au vîndut în toată lumea, mulţi retaileri obţin profituri mici sau chiar deloc la lansarea unui nou Harry Potter.

Şi în alte ţări decît SUA, “Harry Potter and the Deathly Hallows” pare să fi doborît recorduri. Un lanţ de librării din Marea Britanie, WH Smith, a anunţat că a vîndut 15 exemplare pe secundă (recordul anterior aparţinuse celui de-al şaselea volum Harry Potter, cu 13 exemplare vîndute pe secundă, în 2005). Lanţul de supermarket-uri Asda a vîndut 250.000 de exemplare între miezul-nopţii şi ora 9.00 dimineaţă, sîmbătă. Cronicarii şi fanii au lăudat, în general, finalul seriei. În ciuda temerilor editorilor, scurgerile de informaţii despre carte pe Internet şi în presă nu au diminuat vînzările. Dimpotrivă, s-ar putea să le fi crescut, pentru că unii fani au spus că s-au grăbit să cumpere cartea pentru a nu afla din altă parte finalul.

Cartea “Harry Potter and the Deathly Hallows” s-a lansat la nivel mondial în aceeaşi lună cu premiera în cinematografe a celui de-al cincilea film din serie, “Harry Potter şi Ordinul Phoenix”. În SUA, încasările acestuia au scăzut cu 58% faţă de weekend-ul precedent. Studiourile Warner Bros. cred că scăderea s-ar putea explica parţial prin faptul că noul volum a monopolizat atenţia fanilor. Pînă acum, s-a mai întîmplat o singură dată ca un volum şi un film Harry Potter să fie lansate în acelaşi an, dar distanţa dintre cele două momente a fost de patru luni.