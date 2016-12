Uma Thurman, amendată

Actriţa Uma Thurman a fost amendată de consiliul pentru despăgubirea muncitorilor din New York cu suma de 72.000 de dolari, pentru neplata asigurării de accidente a angajaţilor în intervalul 15 decembrie 2011 - 14 decembrie 2012. Conform unor documente obţinute de RadarOnline.com, un judecător a decis că actriţa trebuie să plătească amenda şi să achite asigurarea de accidente a angajaţilor prevăzută de legile statului New York.

Uma Thurman, în vârstă de 43 de ani, a cheltuit recent suma de 10 milioane de dolari pe un apartament exclusivist, situat într-un complex rezidenţial din New York, ce a aparţinut scriitoarei Barbara Taylor Bradford şi soţului acesteia, regizorul Robert Bradford. Uma Thurman are trei copii: o fiică, Maya, în vârstă de 13 ani, şi un fiu, Levon, în vârstă de 10 ani, cu fostul ei soţ, actorul Ethan Hawke, precum şi Luna, în vârstă de un an şi jumătate, cu actualul ei partener, omul de afaceri Arpad Busson. Uma a mai fost căsătorită cu actorul Gary Oldman, între anii 1990 - 1992.

Uma Thurman este cunoscută pentru roluri precum cele din ”Pulp Fiction”, pentru care a fost nominalizată la premiile Oscar, ”Legături periculoase” şi seria ”Kill Bill”. Ea a apărut, de asemenea, în cinci episoade din serialul ”Smash”, produs şi difuzat de postul NBC. Cel mai recent rol al său este cel al doamnei H. din filmul ”Nymphomaniac”, de Lars von Trier, care va avea premiera în România astăzi.