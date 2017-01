Actriţa americană Uma Thurman s-a logodit cu omul de afaceri franco-elveţian Arpad Busson, după o relaţie de un an, potrivit presei britanice, informează femalefirst.co.uk. Starul a arborat un inel cu un diamant uriaş pe inelarul mîinii stîngi la a 10-a ediţie a evenimentului caritabil White Tie and Tiara, organizat de Elton John, joi seara, în Windsor, Marea Britanie. Un martor la eveniment a declarat pentru publicaţia “New York Daily News”: “Diamantul era atît de mare încît nu şi-a putut trage mîneca hainei pe mînă”. Uma, care are doi copii cu fostul său soţ, actorul Ethan Hawke, a fost extrem de surprinsă cînd, la sfîrşitul săptămînii trecute, în timpul unei vizite în Marea Britanie, Arpad i-a oferit acest inel. “A fost un gest foarte romantic, în stil vechi. A fost de acord. Plănuiesc deja nunta”, a spus o prietenă a actriţei. Uma a mai fost căsătorită şi cu actorul Gary Oldman, în timp ce Arpad are doi copii cu top modelul australian Elle Macpherson.

Uma Thurman, în vîrstă de 38 de ani, este cunoscută pentru roluri precum cele din “Pulp Fiction”, pentru care a fost nominalizată la Oscar, “Legături periculoase” şi seria Kill Bill. Actriţa se implică, de asemenea, activ, în lupta pentru controlul armelor de foc şi în cea împotriva sărăciei.