Uma Thurman şi Jude Law, în juriu, la Cannes

Uma Thurman, Jude Law şi Olivier Assayas vor face parte din juriul celei de-a 64-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes, ce va avea loc în perioada 12 - 22 mai, prezidat, în acest an, de actorul american Robert De Niro. Din acest juriu care va fi alcătuit din opt personalităţi vor face parte doi actori, americanca Uma Thurman şi britanicul Jude Law. În afară de regizorul francez Olivier Assayas, alţi doi cineaşti vor delibera la Cannes, Mahamat Saleh Haroun din Ciad şi regizorul Johnny To din Hong Kong. Producătoarea argentiniană Martina Gusman, care este şi actriţă, va face parte din acest juriu, alături de chinezoaica Nansun Shi şi de norvegianca Linn Ullmann, scriitoare şi critic de film. Şi alte jurii vor delibera la Cannes. Astfel, cineastul sârb Emir Kusturica va prezida juriul secţiunii Un Certain Regard. Juriul care va decerna Palme d\'Or pentru scurtmetraj va fi prezidat de cineastul francez Michel Gondry, în timp ce regizorul coreean Bong Joon-ho va prezida juriul secţiunii Caméra d\'Or, care va premia cel mai bun film de debut prezentat la Cannes. De altfel, cineaştii asiatici sunt bine reprezentanţi la Cannes, juriul secţiunii Semaine de la Critique va fi prezidat, în acest an, de un alt cineast coreean, Lee Chang-dong.