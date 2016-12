“Umanitara Albă” şi-a făcut datoria

Aproximativ 90 de voluntari constănţeni au întreprins, duminică, o acţiune de caritate - “Umanitara Albă”, prin care locuitorii sinistraţi ai mai multor sate din zona comunei Bordei Verde, judeţul Brăila, au primit ajutoare. Localnicii din zona Coltea, Pribeagu, Bumbacari, Liscoteanca, Ioneşti, Zavoia, Scărlăteşti, Vultureni şi Ulmu, uitaţi de autorităţile statului, au fost ajutaţi de oameni cu suflet mare. Ei au acţionat cu 27 de maşini, în echipe mixte, şi trei utilitare care au ajutat la transportul alimentelor. Când au ajuns la destinaţie, voluntarii au fost surprinşi de zăpezile foarte mari, dar şi de casele şubrede şi sărăcia oamenilor din acele locuri. Drumurile inaccesibile, lipsa apei potabile şi a alimentelor au fost problemele cele mai mari. “Am întâlnit oameni izolaţi care nu au mai putut să iasă din cătune de două săptămâni”, a declarat secretarul Asociaţiei Black Sea Equilibrium, Rudolf Nistor. Voluntarii au fost primiţi cu braţele deschise, la propriu. Au împărţit, din casă în casă, alimente: făină, mălai, peşte, conserve, glucoză, apă, haine, pui şi dulciuri pentru copii. Au fost împărţite aproximativ 1.200 de pachete a câte patru-cinci kilograme fiecare, 200 de lopeţi, dar şi haine. O situaţie deosebită a fost găsită în satul Ulmu. Viscolul a îngropat casele mai multor bătrâni. O femeie de 86 de ani a fost emoţionată până la lacrimi în momentul în care aproximativ 15 voluntari i-au curăţat acoperişul casei de stratul gros de omăt. Pentru ca accesul în curtea bătrânei să fie mai facil, voluntarii au creat poteci printre zăpada viscolită. “Intervenţia caravanei nu a fost suficientă, dar am cuprins o zonă destul de mare şi am rezolvat doar situaţiile de gravă necesitate, de tip comando, dacă se poate spune aşa. Restul cazurilor pot fi rezolvate mai uşor şi cu cheltuieli mai mici, combustibil mai puţin”, a mai spus Nistor. Acţiunea de caritate “Umanitara Albă” a fost organizată de Asociaţia Off-Road Dobrogea şi Asociaţia Black Sea Equilibrium, cu sprijinul Maritimo Shopping Center, Zip Escort, Dobrogea Grup, Minmetal SA, Hotel Megalos, Forte Systems, Ferma Stoian, Arabesque, Hexi Pharma CO şi Transevren.