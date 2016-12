Umbrele şi omuleţi verzi, pe străzile Constanţei

Peste 100 de tineri voluntari a atras caravana “Umbrela verde şi Omuleţii verzi“ din cadrul campaniei “De acum oraşul tău este mai verde!“, care se derulează de joi, la Constanţa. “Am rămas foarte plăcut surprinşi că tinerii din Constanţa se implică foarte mult în astfel de acţiuni. În prima zi a campaniei au venit peste 100 de tineri, din care a trebuit să selectăm 40 de fete şi 40 de băieţi, pentru că altfel am fi blocat intersecţiile în care ne-am propus să acţionăm“, a declarat reprezentantul companiei Recolamp, Roxana Şunică. Voluntarii, împreună cu omuleţii verzi, au stat, joi, în mai multe intersecţii din Constanţa, unde au distribuit şoferilor stickere cu mesajul “Eu nu arunc gunoi pe stradă“, iar şoferilor care au permis, li s-a adunat gunoiul din maşină. “Am adunat în acest fel cîţiva saci de deşeuri, care, probabil, la un moment dat, ar fi ajuns pe stradă. Ne bucurăm că unii şoferi au fost înţelegători şi au colaborat“, a mai spus Şunică. Avînd în vedere că acţiunea de joi s-a desfăşurat în trafic, voluntarii au fost însoţiţi în toate intersecţiile de cîte un reprezentant sau doi ai Poliţiei Rutiere, care au completat procese verbale de felicitare pentru şoferii care au colaborat cu voluntarii. Şi a doua zi a caravanei a fost la fel de plină, voluntarii, alături de omuleţii verzi şi de membrii trupei Mandinga, mergînd în zona Far şi în zona magazinului Brick, unde au luat aproape toate blocurile la rînd, au bătut din uşă în uşă şi au întrebat locuitorii dacă au aparatură electrică şi electrocasnică pe care nu o mai folosesc şi de care şi-ar dori să se debaraseze. “Am strîns destul de multe obiecte electrocasnice, însă nu am luat decît aparatura uşoară, gen aspirator, fier de călcat. Pentru aparate mai grele au fost luate coordonatele, iar reprezentanţii firmei Gremlin vor veni aici pentru a ridica aparatura“, a adăugat Roxana Şunică. Atît aseară cît şi în această seară, în faţa City Park Mall, au loc concerte prin care se promovează ideea păstrării unui mediu cît mai curat. “Vineri au concertat trupele Sex şi Mandinga, iar sîmbătă seară îi vom avea pe scenă pe cei de la Sistem şi Simplu. Ne-am propus ca, după fiecare concert, să nu rămînă în urma noastră nici măcar un pahar sau orice alt tip de deşeu. Sperăm ca proiectul nostru să fie o reuşită“, a mai spus reprezentantul Recolamp.