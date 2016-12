UMC a cîştigat ambele trofee la Regata Universităţilor din Constanţa

Luptă spectaculoasă, ieri, pe Lacul Siutghiol, între concurenţii la cea de-a patra ediţie a Regatei Universităţilor din Constanţa, competiţie organizată de Universitatea Maritimă din Constanţa. Ca şi la ediţiile precedente, în competiţie s-au înscris echipajele de la Universitatea Maritimă, Academia Navală “Mircea cel Bătrân” şi Universitatea “Ovidius”, care s-au întrecut în probele de yachting - clasa Ypton 22 şi canoe - proba 10+1. Gazda evenimentului a fost Baza Nautică a UMC-ului, regata fiind deschisă de întrecerea de canoe, unde au participat cinci echipaje. Proba a fost cîştigată de echipajul Universităţii Maritime din Constanţa (rector prof. univ. dr. Cornel Panait), urmat pe podium de echipajul Academiei Navale “Mircea cel Bătrân” I (lect. univ. Nae Oprişan), care a dus o luptă extrem de strînsă pe ultima sută de metri cu echipajul Academiei Navale “Mircea cel Bătrân” II, cel care a terminat întrecerea pe locul 3. Pe poziţia a patra s-a clasat UMC II, iar pe ultima poziţie s-a aflat echipajul Universităţii “Ovidius”. „A fost una dintre cele mai spectaculoase sosiri de pînă acum. Ne bucurăm că am reuşit să cîştigăm această primă probă. Ne-am dorit să facem o competiţie de tradiţie între universităţi şi am reuşit. Sînt oameni care au citit sau au auzit despre această întrecere şi au venit aici pentru a urmării întrecerea. Ne dorim să fie o întrecere cît mai competitivă, iar studenţii să lege relaţii de prietenie cu studenţii de la celelalte universităţi”, a spus Cornel Panait, rectorul Universităţii Maritime Constanţa. „Am muncit din greu pentru acest trofeu. Deşi am avut un start prost, ne-am dat silinţa şi am reuşit să trecem primii linia de sosire. A fost una dintre cele mai rapide curse. Am înţeles că a durat zece minute şi două secunde şi să sperăm că cei care vin din urmă vor îmbunătăţi acest timp”, a spus Naum Vlad, componentul bărcii cîştigătoare la canoe, echipajul fiind antrenat de Tiberiu Tulbure. La clasa Ypton 22 au concurat patru echipaje, toate aparţinînd Universităţii Maritime din Constanţa. Lipsa vîntului avea însă să dea mari bătăi de cap concurenţilor. În cele din urmă, cel mai rapid echipaj s-a dovedit a fi cel alcătuit din Thalia Costea, Cosmin Costantinescu, Cristian Niţă şi Alexandru Dodea, care a trecut în finală de echipajul format din Mihai Gherghişan, Adrian Creţu, Bogdan Dobre şi Octavian Mircea. Pe poziţia a treia s-a clasat echipajul format din Alexandru Mihai, Andrei Stîngă, Valentin Bucur şi Roman Scutaru, iar pe ultimul loc s-au clasat George Pricop, Alina Frăţilă, Dan Savin şi Marin Florian. Cîştigătorii au fost răsplătiţi cu diplome şi cupe, dar şi cu premii în bani, asigurate de Universitatea Maritimă din Constanţa: 150 RON pentru fiecare sportiv clasat pe prima poziţie, 100 RON pentru locul 2 şi 50 RON pentru ocupanţii poziţiei a treia.