UMC se laudă cu 12 „profesori Bologna”

Specialiştii din Educaţie spun că „procesul Bologna“ (un angajament, semnat de 46 de ţări din Europa, de a asigura un cadru comun pentru învăţământul superior până în 2010) a revoluţionat sistemul de învăţământ superior din Europa şi, totodată, a îmbunătăţit şi sistemul educaţional românesc. Rezultatele implementării acestui sistem se văd. Învăţământul se armonizează. An de an, profesori universitari români sunt recompensaţi pentru activitatea lor didactică şi pentru îmbunătăţirea metodei de predare astfel încât să considere elevul „un partener” în educaţie. Cei care îi premiază pe aceşti dascăli merituoşi sunt studenţii. Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) a organizat la Bucureşti, nu demult, Gala Profesorului Bologna. 108 profesori din toată ţara au fost răsplătiţi cu distincţia „Profesor Bologna”, singura oferită de studenţi. Printre cadrele didactice care au primit o diplomă şi o medalie, care le certifică aplicarea unui învăţământ centrat pe student, au fost şi patru profesori care predau la Facultatea de Navigaţie şi Transport Naval din cadrul Universităţii Maritime Constanţa (UMC): Costel Stanca, Sorin Ovidiu Cupşa, Ramona Tromiadis şi Ramona Dumitrache.

ADAPTARE ÎN FUNCŢIE DE NEVOILE STUDENŢILOR Am stat de vorbă cu conf. univ. dr. Costel Stanca. Este absolvent al UMC şi predă de 19 ani în universitatea maritimă. Dascălul a spus că primirea distincţiei este o recunoaştere pentru activitatea sa la catedră. „Fără să exagerez, pentru mine este cel mai important premiu, pentru că studenţii sunt cel mai bun barometru când vine vorba de evaluarea profesorilor. Chiar cred că studenţii sunt parteneri în procesul educativ”, a declarat prof. Stanca, adâugând că, pentru el, aplicarea sistemului Bologna la clasă reprezintă o atitudine normală. El a dat exemplu grupa de nigerieni care din acest an şcolar frecventează cursurile UMC şi cu care a trebuit să gândească o strategie pentru a veni în sprijinul lor. „Ei vin din altă cultură şi trebuie să încerci să te adaptezi. Am iniţiat un grup de Facebook şi aşa toţi au acces la toate materialele de studiu. Înainte venea fiecare cu stick-ul. M-am gândit că asta e cea mai bună variantă pe care o au la îndemână”, a declarat prof. Stanca.

UMC nu are doar patru profesori răsplătiţi cu distincţia „Profesor Bologna”. Potrivit declaraţiilor rectorului UMC, prof. univ. dr. Violeta Ciucur, la ediţiile precedente organizate de ANOSR, alţi opt profesori specialişti în domeniul maritim au primit acest premiu. Universitatea „Ovidius” din Constanţa nu a avut profesori răsplătiţi cu această distincţie.