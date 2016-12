Un actor din serialul Game of Thrones vine la București!

Actorul Miltos Yerolemou, cunoscut din serialul "Urzeala tronurilor", va veni, în premieră, în România, la Ice Comic Con, cea mai mare convenţie a pasionaţilor de jocuri, filme, seriale, benzi desenate din Europa de Est, care se va desfăşura între 14 şi 16 noiembrie, în Capitală. Potrivit unui comunicat de presă, după succesul celei de-a doua ediţii a East European Comic Con de la Romexpo, la care au participat peste 22.000 de oameni, în luna noiembrie, evenimentul se îmbracă în haine de iarnă şi se transformă în Ice Comic Con. La Ice Comic Con, care se va desfăşura între 14 şi 16 noiembrie, la Palatul Copiilor din Bucureşti, vor participa trei actori din popularul serial produs şi difuzat de HBO "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones", 12 artişti consacraţi, dintre care cinci vor veni din afara ţării special pentru publicul din România, dar şi reprezentanţii a două companii de jocuri video, care vor povesti despre procesul creativ din spatele jocurilor preferate. Astfel, românii se vor putea întâlni cu Miltos Yerolemou, Guillermo Ortego şi Alessandro Vitti, aceştia fiind primii trei artişti invitaţi la eveniment, ale căror nume sunt dezvăluite de organizatori. Miltos Yerolemou este cunoscut pentru rolul lui Syrio Forel din "Urzeala tronurilor", profesorul care a învăţat-o pe Arya Stark arta mânuirii sabiei. El este prezent şi pe cele mari scene de teatru din Londra şi a mai avut apariţii în seriale precum "Absolutely Fabulous", "Black Books" şi "My Family". Actorul va interpreta un rol şi în unul dintre cele mai aşteptate filme din 2015: "Star Wars Episodul 7". El va susţine un panel individual la Bucureşti în care va sta la poveşti cu fanii şi va fi prezent şi alături de alţi doi colegi de platou din "Game of Thrones" pentru o amplă sesiune de întrebari şi răspunsuri.