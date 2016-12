Un adolescent a murit după ce s-a electrocutat la maşinuţe

O întâmplare mai puţin obişnuită a avut loc ieri, în staţiunea Eforie Nord, sub privirile îngrozite a zeci de turişti. Un adolescent de 17 ani, din Bucureşti, s-a electrocutat pe o platformă de maşinuţe din staţiunea Eforie Nord. Totul s-a întâmplat cu o jumătate de oră înainte ca victima, Cătălin I., de 17 ani, din Bucureşti, şi prietenii săi să plece către casă. „Trebuia să pornim către Bucureşti, dar a vrut să se mai dea o dată în maşinuţe. A venit aici şi a încercat să se urce pe marginea platformei, pe acest postament, pentru ca apoi să ia una dintre maşinuţe. În momentul în care a păşit pe postament, s-a electrocutat. Nu este posibil aşa ceva! Vin o mulţime de copii aici, ca să se dea în maşinuţe, o grămadă de oameni! Am stat de vorbă cu mai multe persoane care au ajuns în zonă după ce s-a întâmplat totul şi ne-au spus că şi copiii lor s-au curentat când au atins acest postament! Cineva trebuie să plătească!”, a declarat Răzvan Gheorghe, unul dintre cei care îl însoţeau pe adolescentul de 17 ani în vacanţă. „Venise de pe plajă ca să se dea în maşinuţe. Prietenul meu era ud pentru că doar ce ieşise în apa mării. Când a călcat pe postament, s-a prăbuşit pur şi simplu şi a rămas chircit. Am văzut totul şi am sărit să-l ajut. În momentul în care l-am tras de acolo, m-am curentat şi eu şi am fost aruncat în aer vreo doi metri”, a povestit Mihai M., de 14 ani, prietenul cel mai bun al victimei.

ANCHETĂ Martorii au apelat imediat linia unică 112 şi au cerut ajutor. Medicii care au sosit la locul incidentului au reuşit să-l resusciteze pe adolescentul de 17 ani, care apoi a fost transportat cu ambulanţa la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a fost internat în stare gravă, în Secţia de Terapie Intensivă. Poliţiştii din Eforie au izolat perimetrul, iar criminaliştii au început cercetările. Oamenii legii spun că vor verifica toate documentele firmei care foloseşte platforma respectivă. Ancheta este condusă chiar de cms. şef Adrian Rapotan, adjunctul şefului IPJ Constanţa. „Am fost sesizaţi cu privire la faptul că adolescentul de 17 ani s-a electrocutat. Am ridicat toate actele firmei, pentru a verifica legalitatea activităţilor desfăşurate aici. Am chemat la faţa locului un expert care urmează să stabilească dacă instalaţia are o defecţiune, dar şi modul în care s-a realizat racordarea acestei platforme la reţeaua de electricitate. De asemenea, a fost sesizat Parchetul. Reprezentanţii societăţii care desfăşoară activităţi aici susţin că au toate autorizaţiile şi aprobările necesare şi că nu sunt responsabili”, a declarat cms. şef Adrian Rapotan.

REVOLTAŢI Mai mulţi părinţi care au venit la locul incidentului au declarat că şi copiii lor s-au curentat în momentul în care au atins postamentul platformei. „Fiica mea de şase ani a venit la mine şi mi-a spus că s-a curentat atunci când a atins cu piciorul acest postament. La început am avut îndoieli, dar având în vedere ce s-a întâmplat acum cu acest băiat, sunt convins că şi fetiţa mea ar fi putut păţi aşa ceva”, a povestit un bărbat. „Eu stăteam aici, lângă pista asta de maşinuţe şi m-am sprijinit cu mâinile de margine. Atunci m-am curentat. Când m-au văzut că am tresărit şi că m-am tras înapoi, două fetiţe, care stăteau la câţiva metri de mine, mi-au spus că şi pe ele „le-a pişcat””, a declarat un bărbat. Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care a avut loc incidentul. Reprezentanţii IPJ Constanţa au anunţat aseară că băiatul şi-a pierdut viaţa în secţia de terapie intensivă a SCJU.