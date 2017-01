Un adolescent constănţean trăieşte de şase luni într-o maşină abandonată

Povestea lui Marian Nichei, un adolescent constănţean de numai 16 ani, seamănă la prima vedere cu cea a multor alţi copii care părăsesc centrele de plasament la vîrsta majoratului şi sînt obligaţi să ia viaţa în piept. Copil cu trecut zbuciumat, dar şi un viitor la fel de nesigur, unde totul se reduce doar la ziua de astăzi, Marian a ajuns în situaţia unui derbedeu corellian abandonat. De cînd se ştie a trăit numai în bătăile crunte ale tatălui iresponsabil, violent şi alcoolic, însă la începutul acestui an a ajuns să fie aruncat în stradă chiar de cel care i-a dat viaţă. Din acest moment începe drama băiatului. Singur, după ce a fost abandonat într-o lume nemiloasă pentru el, Marian a încercat să îşi facă un rost. A dormit pe unde a apucat, în scările blocurilor sau prin parcuri, iar în urmă cu o jumătate de an s-a aciuat pe strada Izvorului, din cartierul Coiciu. Cu mila unui bărbat care l-a lăsat să doarmă într-o maşină veche de 20 de ani, ruginită şi cu geamurile sparte, Marian a început să se adapteze la noile condiţii de viaţă. Impresionat de soarta puştiului maturizat înainte de vreme, Titi Căpraru, un bărbat din zona Coiciu a chemat poliţiştii Secţiei 4 din Constanţa pentru a încerca să-l ajute pe minor. “Din această primăvară trăieşte de pe o zi pe alta. Oamenii îl ştiu ca pe un copil cuminte, care nu a furat şi a fost ajutat de fiecare după puteri. Cu toate că am chemat şi poliţiştii, mai bine nu o făceam întrucît nu ne-au ajutat cu nimic. Ne-au spus că nu intră în competenţa lor şi că băiatul ar trebui să ajungă din nou acasă“, a povestit bărbatul. Văzînd că încercarea sa a eşuat, Titi Căpraru l-a luat pe băiat şi l-a adus la redacţia cotidianului “Telegraf“, crezînd că numai aşa poate să-l ajute pe Marian. Aici, adolescentul a povestit de-a fir a păr cum a ajuns să trăiască în mizerie şi fără identitate, mai ales că Marian nu are la vîrsta sa un buletin sau certificat de naştere. “După ce mama a decedat, în urmă cu 5 ani, tata s-a recăsătorit şi aşa au început problemele noastre. Dacă înainte ne mai certa atunci cînd greşeam, după ce mama vitregă a ajuns în casa noastră de pe strada Orizontului, eram bătuţi aproape zilnic. Fratele meu nu a mai rezistat şi a plecat la bunicii din partea mamei, la Bacău“, a declarat Marian Nichei. Minorul care a ajuns în situaţia de a lupta continuu pentru bucata de pîine care îl ţine în viaţă nu ştie ce îi va rezerva viaţa, însă Titi Căpraru este decis să facă orice pentru a-l ajuta pe Marian. “A ajuns în situaţia de a renunţa la şcoală deşi mai avea doar un an pînă la examenul de capacitate, iar dacă vom reuşi să îl integrăm într-un program al Direcţiei Generale pentru Asistenţă şi Protecţia Drepturilor Copilului, poate va reuşi să continue cursurile şi va obţine calificarea profesională. Vreau să îl ajut pe acest copil care nici acum nu ştie cu ce a greşit în faţa tatălui care l-a aruncat ca pe o cîrpă“, a încheiat Titi Căpraru.