Un alt spital privat de obstetrică-ginecologie, la Constanţa

Un alt spital privat de obstetrică-ginecologie, Euromaterna, cu o investiţie de aproximativ şapte milioane de euro, va fi inaugurat, vineri, la Constanţa. Potrivit companiei, Euromaterna foloseşte cele mai înalte standarde de funcţionare, atît sediul modern, cît şi dotarea şi aparatura de ultimă generaţie clasîndu-l în topul spitalelor similare de elită din România şi Europa. Spitalul acoperă o suprafaţă de 3.500 de metri pătraţi construiţi, dintre care aproximativ 900 de metri pătraţi sînt dedicaţi cazării în regim hotelier a pacienţilor, iar restul se regăseşte în spaţii exclusiv medicale. Unitatea are o capacitate de 20 de rezerve spaţioase, pentru o singură persoană, dotate cu grup sanitar propriu, patul bebeluşului şi fotoliu-pat pentru însoţitor. Euromaterna are patru săli de naştere şi două săli de operaţie, o arie care deserveşte exclusiv partea de fertilizare in vitro, iar în curs de finalizare sînt o sală de sport şi o cofetărie interioară. “Am construit un centru în care pacientul să se simtă protejat şi îngrijit. Un mediu civilizat în care clientul are prioritate şi în care beneficiază de cele mai profesioniste servicii medicale, avînd ca profil principal maternitatea. Credem că vom satisface nevoile şi exigenţele pacienţilor noştri graţie calităţii înalte a serviciilor şi a excelentului raport calitate-preţ”, a precizat preşedintele Consiliului de Administraţie al Euromaterna, dr. Ion Ruşa. Preţul unei naşteri naturale în maternitatea Euromaterna este de 4.500 de lei, cost care include toată gama de servicii adiţionale: anestezia epidurală, recoltarea de celule stem, trei zile spitalizare, inclusiv catering, hăinuţe pentru nou-născut, precum şi halate speciale şi prosoape pentru mamă.