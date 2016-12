Un american a inventat pătura antiglonţ

Un medic american, îngrijorat de atacurile armate care îi vizează pe copii în şcoli, a inventat o pătură antiglonţ sub care se pot refugia elevii în cazul unui atac. Pătura este fabricată dintr-un material asemănător cu "cel folosit de armata americană în conflictele armate". Ea oferă "protecţie în faţa a 90% dintre tipurile de arme folosite în atacurile armate comise în şcoli", afirmă pe site-ul său compania Pro Techt, cu sediul în Oklahoma. Invenţia medicului Steve Walker, în vârstă de 43 de ani, tatăl a doi copii, a apărut după tragedia care a avut loc în Newtown (Connecticut) în decembrie 2012, când 20 de elevi de la şcoala Sandy Hook au fost ucişi în urma unui atac comis de un tânăr cu probleme psihice. Pătura antiglonţ, care costă 1.000 de dolari, poate fi folosită şi în timpul tornadelor, cum a fost cazul calamităţilor care au afectat şcolile din Oklahoma în mai 2013. De la tragedia produsă la şcoala Sandy Hook, cel puţin 74 de incidente implicând arme de foc, ceea ce înseamnă aprope un atac într-o săptămână, au fost înregistrate în instituţiile de învăţământ americane, potrivit asociaţiei "Every Town for Gun Safety" înfiinţată de fostul primar al New Yorkului, Michael Bloomberg. Aproape jumătate dintre aceste incidente au provocat cel puţin un mort. Cel mai recent incident a avut loc marţi într-un liceu din Oregon, în nord-vestul SUA, unde un elev a fost ucis într-un atac armat. Autorul atacului, un adolescent, s-a sinucis.