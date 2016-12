Un an ajutor de şomaj pentru disponibilizaţii din agenţiile guvernamentale

Personalul care va fi disponibilizat în urma procesului de restructurare a agenţiilor guvernamentale va beneficia timp de un an de plata ajutorului de şomaj, precum şi de cursuri de recalificare profesională, a declarat, ieri, premierul Emil Boc. „Personalul respectiv va avea parte cel puţin un an de zile de ajutor de şomaj, vom avea un program complemenar de recalificare şi repregătire profesonală şi, de asemenea, vom sprijini mediul de afaceri prin măsurile pe care le stabilim inclusiv acum în acordul cu FMI pentru a susţine anagajările care să se facă în perioada următoare”, a spus premierul Boc. Întrebat dacă cei disponibilizaţi vor beneficia şi de plăţi compensatorii, premierul a arătat că “fiecare minister trebuie să vină cu analiza legală pe fiecare structură pe care o are în subordine şi în coordonare şi să precizeze cadrul legal de restructurare”. Amintim că Guvernul a decis să restructureze 226 de agenţii, astfel încît să rămînă doar 107, urmînd ca 9.200 de posturi să fie eliberate, iar veniturile proprii ale agenţiilor să fie virate direct la buget, realizîndu-se economii totale de circa 150 milioane euro, a declarat, miercuri, premierul Emil Boc. Boc a precizat că cele 226 de agenţii care vor fi comasate, desfiinţate sau preluate de ministere reprezintă autorităţi, administraţii, centre, companii, inspectorate, inspecţii, institute, laboratoare, oficii, regii care funcţionează în subordinea Guvernului. Din cele 107 agenţii care vor rămîne în urma acestui proces, 33 sînt condiţionate de relaţiile României cu UE, a mai spus Boc. Premierul a precizat că restructurarea va avea ca rezultate “eliberarea” a 9.200 de posturi, fapt care va aduce economii de aproximativ 50 milioane de euro la bugetul de stat. Guvernul a decis, totodată, ca veniturile proprii ale unor agenţii guvernamentale, precum AVAS sau Inspectoratul de Stat în Construcţii, să fie preluate la bugetul de stat. Angajaţii agenţiilor vor fi plătiţi astfel la nivelul celorlalte salarii din sistemul public, rezultînd o economie de aproximativ 100 milioane de euro. Boc a mai declarat că alte 60 de societăţi comerciale aflate în subordinea Ministerului Economiei şi Ministerului Transporturilor se află în fază de “evaluare, lichidare”. Potrivit primului ministru, pînă săptămîna viitoare ministerele de resort vor pregăti actele normative pentru restructurarea agenţiilor.