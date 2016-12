Un an de la moartea lui Amy Winehouse

Albumele cântăreţei britanice Amy Winehouse s-au vândut în circa 1,7 milioane de copii, au dezvăluit reprezentanţii Official Charts Company, compania care alcătuieşte topurile muzicale britanice, chiar în ziua în care s-a împlinit un an de la tragica dispariţie a artistei. Albumele ei au revenit în topurile de specialitate, la scurt timp după moartea sa, pe data de 23 iulie 2011, iar discul ”Back to Black” a ajuns chiar pe prima poziţie, la o săptămână de la dispariţia ei. Official Charts Company a anunţat ieri că fanii cântăreţei au cumpărat, în ultimul an, 1,2 milioane de copii ale celor trei albume lansate de Amy Winehouse şi 500.000 de copii ale single-urilor sale. ”Mulţi dintre noi îşi vor aminti pentru totdeauna unde se aflau în momentul în care s-a anunţat îngrozitoarea veste despre moartea lui Amy Winehouse, în urmă cu un an. Faptul că fanii au cumpărat, de atunci, albumele ei, într-un număr atât de mare, demonstrează cât de mult era apreciată Amy de publicul britanic”, a declarat Martin Talbot, directorul Official Charts Company.

Tatăl cântăreţei, Mitch Winehouse, le-a mulţumit fanilor pentru mesajele lor de încurajare, printr-un mesaj postat pe Twitter, ieri, pentru a marca această comemorare: ”Vă mulţumesc tuturor pentru mesajele frumoase pe care mi le-aţi trimis. Tuturor ne este îngrozitor de dor de Amy, dar munca ei, ca şi a noastră, va continua. Viaţă veşnică, Amy!”.