Un an fără Michael

Mobilizare globală

De la un capăt la altul al lumii, fanii lui Michael Jackson au aprins, vineri, lumânări pentru a comemora un an de la moartea artistului lor preferat. Postum, acesta a ajuns la o uriaşă cotă de popularitate şi averea sa a mai crescut cu un miliard de dolari. Fanii din Hanoi, Vietnam, au organizat o noapte specială, în cadrul căreia au ascultat cântecele starului, iar 50 de fani japonezi, câte unul pentru fiecare an din viaţa artistului, au fost selecţionaţi din 10.000 de persoane, pentru a petrece noaptea în Tokyo Tower, printre diverse obiecte care au aparţinut cântăreţului american, incluse în Neverland Collection. În Filipine, peste 1.500 de deţinuţi, care au făcut vâlvă pe Internet în urmă cu doi ani, postând pe YouTube propria lor coregrafie pentru piesa “Thriller”, care a atras 23 de milioane de vizitatori, i-au adus din nou un omagiu regelui muzicii pop. În spatele porţilor Centrului de detenţie şi reabilitare din Cebu, deţinuţii au cântat şi dansat pe câteva dintre piesele megastarului, după care au executat, din nou, coregrafia care i-a făcut celebri.

Milioane de fani din peste 180 de ţări vor face parte dintr-un tribut adus lui Michael Jackson de artistul David Ilan, care va realiza un portret original al megastarului, folosind puncte, care de fapt vor reprezenta fotografiile fanilor. Toţi fanii care s-au înscris vor reprezenta un punct adăugat portretului făcut regelui muzicii pop. Acesta este poate cel mai mare tribut adus lui Michael Jackson în întreaga lume. Animal Planet a difuzat un documentar special despre relaţia acestuia cu cimpanzeul Bubbles. Televiziunea dedicată filmelor TCM a difuzat pelicula “The Wiz”, în care Michael Jackson a debutat ca actor, interpretând rolul sperietoarei. Postul va mai difuza şi History World Tour, înregistrarea unei părţi din ultimul turneu mondial realizat de megastar între septembrie 1996 şi octombrie 1997, la care au participat peste 4,5 milioane de fani.

Colecţie de fotografii inedite

Nu există evenimente-tribut majore programate de către reprezentanţii Fondului Michael Jackson, care deţin drepturile de autor asupra catalogului muzical al artistului şi dreptul de a organiza expoziţii şi licitaţii cu obiecte care i-au aparţinut acestuia. În Gary, oraşul natal al lui Michael Jackson, mama cântăreţului, Katherine, a participat la ceremonia de dezvelire a unui monument în faţa modestei case în care grupul Jackson 5 şi-a început cariera muzicală în urmă cu o jumătate de secol. O slujbă religioasă a urmat acestei ceremonii, încheiate prin difuzarea piesei “We Are The World”. Şi cei trei copii ai starului, Prince Michael, Paris şi Blanket, au participat la ceremonie şi la slujba privată. Copiii au venit direct din Hawaii, unde zilele trecute s-au bucurat de o vacanţă alături de o parte dintre verii lor. La rândul său, tatăl cântăreţului, Joe, participă, sâmbătă, la organizarea unui eveniment-tribut, intitulat Forever Michael, ce va avea loc la un hotel din Beverly Hills. Katherine Jackson a aprobat iniţiativa şi va lansa, cu această ocazie, un volum cu fotografii de familie, intitulat “Never Can Say Good-bye”.