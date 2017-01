Un an incredibil pentru Simona Halep

După ce a anunțat joi că tenismena Simona Halep va urca în premieră, începând cu 11 august, pe locul 2 în clasamentul mondial, site-ul WTA a făcut o scurtă analiză a performanței reușite de sportiva constănțeană în vârstă de 22 de ani. Astfel, finalista din acest an de la Roland Garros este a 33-a tenismenă din istoria Asociaţiei Jucătoarelor Profesioniste care ocupă locul secund în ierarhia mondială. Women's Tennis Association (WTA) a luat naştere în 1973, la Londra, iar prima ierarhie oficială a fost publicată la 3 noiembrie 1975. WTA reuneşte astăzi peste 2.500 de sportive din 92 de ţări, care concurează anual în 54 de turnee WTA şi patru Grand Slam-uri, organizate în 33 de state, cu premii totale de aproximativ 120 de milioane de dolari. De-a lungul timpului, 11 jucătoare au ocupat locul 2 WTA, aceasta fiind cea mai bună clasare din cariera lor: Virginia Wade, Billie Jean King, Andrea Jaeger, Conchita Martinez, Jana Novotna, Anastasia Mîşkina, Svetlana Kuzneţova, Vera Zvonareva, Petra Kvitova, Agnieszka Radwanska şi Na Li. Alte 21 de jucătoare au urcat pe cea mai înaltă treaptă a ierarhiei WTA: Chris Evert, Evonne Goolagong Cawley, Martina Navratilova, Tracy Austin, Steffi Graf, Monica Seles, Arantxa Sanchez-Vicario, Martina Hingis, Lindsay Davenport, Jennifer Capriati, Venus Williams, Serena Williams, Kim Clijsters, Justine Henin, Amelie Mauresmo, Maria Şarapova, Ana Ivanovic, Jelena Jankovic, Dinara Safina, Caroline Wozniacki şi Victoria Azarenka.

Extrem de fericită că a ajuns a doua tenismenă din lume, Halep a declarat că 2014 a reprezentat un an incredibil, însă va munci mult pentru a se califica la Turneul Campioanelor, care se va desfăşura în perioada 20-26 octombrie, în Singapore. „Am muncit foarte mult ca să devin cea mai bună jucătoare care puteam fi. Acest an a fost incredibil până acum şi să urc pe locul 2 în clasament reprezintă o mare realizare. Mai este mult tenis de jucat în acest an şi abia aştept sezonul pe hard. Rămân concentrată pentru a ajunge la Turneul Campioanelor din Singapore. Le mulţumesc tuturor fanilor şi echipei mele pentru susţinerea continuă. Ne vom vedea la Cincinnati”, a spus constănțeanca. Ea va reveni în competiție după o pauză de trei săptămâni, urmând să ia startul la turneul WTA Premier 5 de la Cincinnati, programat în perioada 11-17 august și dotat cu premii în valoare totală de 2.567.000 de dolari.