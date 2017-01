Un angajat din doi intenţionează să îşi schimbe locul de muncă

Mulţi visează la slujbe şi case mai ceva ca-n Occident, alţii bani mulţi şi o carieră de succes. Fie că muncesc prea mult, fie că sînt obligaţi să trăiască şi să-şi desfăşoare activitatea în condiţii sub standardele europene, românii sînt nemulţumiţi de propriile slujbe şi vor salarii mai mari decît în prezent. Cei mai mulţumiţi sînt managerii, în vreme ce muncitorii declară la unison că şi-ar schimba locul de muncă dacă ar avea o asemenea oportunitate. Consideraţi cei mai mobili europeni în cîmpul muncii, angajaţii români au un grad scăzut de loialitate faţă de compania în care lucrează. Studiile arată că 35% din salariaţi s-au gîndit deseori să părăsească firma unde lucrează, 10% au planificat deja plecarea la o altă companie din România, în timp ce 6% vor să muncească în străinătate. "Este cel mai mic grad de loialitate faţă de angajator din toate statele în care am realizat acest studiu. Motivele ţin de nemulţumirile legate de salariu, importanţa acordată trainingului şi şomajul redus. Este o piaţă extrem de dinamică şi angajatorul trebuie să caute soluţii pentru a atrage şi a fideliza angajaţii", a precizat Jean Baptiste Aloy, analist în cadrul Ipsos Research. Muncitorii români au acordat cea mai mare notă vieţii lor profesionale, 7,1%, faţă de o media europeană de 6,5%. Potrivit analiştilor de la Ipsos Research, acest paradox poate fi explicat prin aşteptările mai mici pe care le au românii şi îmbunătăţirile pe care aceştia le-au simţit în ultimii ani. "Este explicabil procentul mic de angajaţi care se simt mai motivaţi de munca lor avînd în vedere că deşi salariaţii sînt implicaţi în ceea ce fac, aceştia se declară frustraţi de faptul implicarea le este prea puţin recunoscută", consideră Aloy. În ceea ce priveşte aşteptările prioritare ale angajaţilor din partea angajatorului, 70% din participanţii la studiu au pus pe primul loc perfecţionarea profesională, subvenţiile pentru concedii şi îngrijiri medicale, activităţi culturale şi sportive fiind pe ultimele locuri în preferinţele respondenţilor.