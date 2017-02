Un angajat din patru instalează software neautorizat pe computerele de la job

Circa un sfert dintre angajații din companii instalează programe software neautorizate și subestimează gravitatea situației, arată rezultatele studiului de specialitate „Seizing Opportunity Through License Compliance“, publicate recent și citate de BSA The Software Alliance, într-un comunicat de presă transmis, luni, presei. În acest context, Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) și BSA The Software Alliance (BSA) anunță reînnoirea Protocolului de colaborare și debutul unei noi campanii pentru prevenirea și combaterea pirateriei software, continuând astfel activitățile comune începute în 2011. Prin intermediul campaniei „Folosind software nelicențiat îți lași securitatea la întâmplare”, un număr de 20.000 de IMM-uri vor fi informate cu privire la riscurile asociate utilizării de software nelicențiat.

Potrivit cercetării „Seizing Opportunity Through License Compliance”, 60% dintre angajații intervievați au menționat riscurile de securitate asociate cu software-ul nelicențiat ca fiind unul dintre motivele principale pentru a folosi software autorizat și licențiat. Același studiu demonstrează că personalul tehnic din cadrul companiilor nu conștientizează cu adevărat dimensiunea problemelor, iar directorii de Tehnologia Informației (CIOs) estimează că 15% dintre angajați instalează software în rețeaua internă fără cunoștința lor, dar subestimează gravitatea situației. Totodată, studiul arată că, în realitate, un număr aproape dublu (26%) dintre angajați instalează software neautorizat în rețea.

Pe de altă parte, Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a continuat, în perioada 2011-2016, după semnarea primului Protocol de colaborare, investigațiile legate de cazuri de încălcare a drepturilor de autor asupra programelor pentru calculator. În urma celor peste 1.000 de verificări efectuate, numai în ultimul an au fost indisponibilizate peste 5.500 de sisteme informatice și suporturi de stocare, reiese din datele oficiale.

Consultanții BSA pot furniza IMM-urilor din România informațiile de care au nevoie pentru realizarea unui inventar software intern, dar și consultanță post-inventariere, prin intermediul Centrului de suport pentru Campania organizată de Inspectoratul General al Poliției Române și BSA The Software Alliance.

BSA The Software Alliance (www.bsa.org) este cea mai cunoscută organizație creată în scopul promovării industriei globale de software în fața guvernelor și pe piața internațională. Cu sediul central în Washington DC și activitate în peste 60 de țări, organizația inițiază demersuri pentru utilizarea legală de software și susține adoptarea de politici publice menite să sporească inovația tehnologică și să aducă dezvoltare și creștere în economia digitală.