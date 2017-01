Un antrenor italian a fost demis de trei ori în mai puţin de un an!

Antrenorul italian Giuseppe Iachini, în vârstă de 52 de ani, a fost demis luni de conducerea lui Udinese şi a ajuns la a treia demitere în mai puţin de un an! Înfrângerea lui Udinese, 0-3 pe teren propriu cu Lazio Roma, a pus capăt mandatului lui Giuseppe Iachini pe banca formaţiei de pe Dacia Arena. Astfel, italianul a devenit cel mai demis antrenor din Serie A, de trei ori în mai puţin de un an! Iachini a fost demis de două ori de către Palermo, mai întâi în noiembrie 2015, apoi în martie 2016. Italianul a ajuns la Udinese în luna mai a acestui an, iar în prezent formaţia italiană ocupă locul 16 în clasament, cu şapte puncte strânse în tot atâtea meciuri jucate.

În carieră, Giuseppe Iachini le-a mai antrenat pe Brescia, Palermo, Venezia, Cesena, Vicenza, Piacenza, Chievo, Sampdoria şi Siena. Singurul antrenor demis până în prezent în noul sezon de Serie A este Davide Ballardini, care a fost înlocuit la Palermo de către Roberto De Zerbi, fostul jucător al CFR-ului din Cluj.

ROBERTO DI MATTEO, CONCEDIAT DE ASTON VILLA

Clubul britanic Aston Villa a anunţat, prin intermediul site-ului oficial, rezilierea contractului cu antrenorul italian Roberto Di Matteo. Decizia oficialilor de pe Villa Park vine ca urmare a perioadei proaste prin care trece echipa. În acest moment, Aston Villa ocupă locul 19 în clasamentul ligii secunde din Anglia, cu o singură victorie în 11 meciuri şi cu zece puncte adunate. „Clubul Aston Villa şi antrenorul Roberto Di Matteo au reziliat de comun acord contractul dintre cele două părţi. Toţi cei din club doresc să-i mulţumească pentru contribuţia avută şi îi urează toate cele bune în viitor”, scriu oficialii englezi pe site-ul oficial. Steve Clarke va conduce echipa până la numirea unui nou antrenor principal.

Di Matteo, care a fost instalat în funcţia de antrenor la Aston Villa în luna iunie a acestui an, a câştigat, în 2012, Liga Campionilor cu Chelsea Londra. Din momentul retrogradării în Championship, clubul englez a cheltuit aproximativ 64 de milioane de euro pentru a-şi spori şansele de promovare rapidă.