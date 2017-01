Un astfel de caz apare o dată la 50.000 de nașteri în România!

S-a întâmplat la Constanța, la Clinica de Chirurgie a Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU). Directorul medical, totodată și chirurg renumit, dr. Mihnea Avram, adus la SCJU din Capitală, de la cel mai mare spital de urgență din România - Spitalul Floreasca (la inițiativa președintelui ales al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu), a reușit în timp-record o intervenție extrem de dificilă, mai ales că pe masa de operație s-a aflat un altfel de pacient. Pe lângă suferința sa extrem de gravă - litiază colecisto-coledociană, adică colecist (fiere) de 4-5 ori mai mare decât în mod normal -, femeia, de 67 de ani, avea stabilită din naștere și o malformație numită situs inversus complet, adică absolut toate organele sunt poziționate în organism invers decât în mod normal. Mai exact, organele din dreapta stau în stânga, iar cele din stânga în dreapta, așa cum a explicat medicul director. ”Ne-a fost destul de greu să rezolvăm un asemenea caz medical ce este extrem de rar, mai ales că problema sa, litiază colecisto-coledociană, a prezentat și complicații. Colecistul era aproape cât o vânătă, cu câteva sute de pietre. A făcut și complicație cu icter, adică pietrele migraseră pe canalul principal și îl blocaseră, motiv pentru care pacienta s-a îngălbenit. Aceeași operație în viață o faci prima oară pe partea stângă, așa înveți, și nu este chiar atât de simplu să faci totul în oglindă. A fost un caz serios din punct de vedere medical, rezolvat foarte bine, dar foarte rar”, a declarat directorul medical al SCJU, dr. Mihnea Avram. Potrivit statisticilor, în România, un copil din 50.000 se naște cu situs inversus. Dr. Mihnea Avram are câteva mii de operații la activ, însă nu s-a confruntat până acum cu o așa operație la un asemenea pacient. Misiunea medicilor în timpul intervenției a fost extrem de dificilă, întreaga echipă operatorie având locurile schimbate.

Pacienta de 67 de ani, din localitatea constănțeană Gîrliciu, Gica Ghioc, știa că este un om deosebit. A aflat în clasa a doua, când a suferit o apendicectomie la Spitalul din Hârșova, că toate organele le are invers decât în mod normal. ”Atunci am aflat. Ce să fac, am trăit așa. Nu am avut nicio problemă de sănătate. M-a mai durut inima, dar în rest nu am avut nimic. Zilele trecute m-a apucat o durere în capul pieptului. N-am mai putut sta, așa că m-am dus la doctor. Mi-a zis că trebuie să mă operez. Am ajuns aici. Îi mulțumesc domnului doctor că m-a făcut bine, că sunt bine”, a spus femeia, de pe patul de spital. Potrivit dr. Mihnea Avram, evoluția pacientei este favorabilă, dar mai trebuie să stea câteva zile în spital pentru supraveghere medicală și îngrijiri.

Clinica de Chirurgie a SCJU este dotată și renovată la standarde europene. Nu demult, la SCJU a fost inaugurat și cel mai modern bloc operator din țară. Investiția se ridică la aproximativ 4,2 milioane de euro, din care 1,2 milioane de euro reprezintă reparația capitală, bani care au venit de la Consiliul Județean Constanța, iar restul de 3 milioane sunt banii câștigați de SCJU în urma unui proces cu CJAS.