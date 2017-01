„Un atac în Siria ar afecta întregul sistem al relaţiilor internaţionale“

„Un atac militar în Siria ar fi ilegal şi ar afecta întregul sistem al relaţiilor internaţionale”, a declarat, ieri, Serghei Verşinin, şeful Departamentului pentru Orientul Mijlociu şi Africa de Nord al Ministerului rus de Externe. „Poziţia noastră este decisivă în neacceptarea unei astfel de metode. Moscova este convinsă că folosirea forţei împotriva Siriei nu va oferi impactul dorit, ci va avea un efect invers”, potrivit lui Verşinin. De asemenea, el a subliniat că „o soluţie politică este inevitabilă”. El a adăugat că Rusia va depune toate eforturile posibile pentru a nu permite un scenariu militar în Siria. La rândul său, ambasadorul Siriei în Rusia, Riyad Haddad, a declarat că ameninţările SUA împotriva Siriei sunt ameninţări la adresa ONU şi a dreptului internaţional. „Nu cred că poporul sirian este dator să plătească pentru poziţia grăbită a lui Obama”, a spus el. În opinia lui Haddad, „SUA se consideră procuror, avocat şi judecător, iar Rusia are o poziţie de reconciliere între Siria şi SUA”. Ambasadorul a adăugat că, în cazul unui atac împotriva Siriei, va creşte pericolul terorismului în Rusia.

ALARMĂ FALSĂ Ministerul israelian al Apărării a anunţat, ieri, efectuarea cu succes, în cursul dimineţii, a unui tir de rachetă de tip radar, în cadrul unui exerciţiu militar israeliano-american. „Ministerul Apărării şi Agenţia americană MDA (Missile Defence Agency) au lansat ieri dimineaţă, la ora locală 9.15, o rachetă radar de tip Ankor”, a anunţat ministerul. Este vorba despre primul tir de testare a acestei versiuni de rachetă, care a fost efectuat în spaţiul aerian al Mediteranei. Toate elementele sistemului au funcţionat conform configuraţiei operaţionale, se precizează în comunicat. Ministerul rus al Apărării a anunţat anterior că a detectat lansarea a două rachete balistice dinspre partea centrală a Mediteranei către coasta de est, fără să precizeze dacă a fost vizată Siria. Agenţiile de presă ruse au precizat ulterior că rachetele au căzut în mare şi că ar fi fost lansate de pe o navă americană, având utilizare meteorologică. În pofida amânării unei intervenţii militare americane în Siria, Israelul se declară pregătit pentru o eventuală extindere a conflictului pe teritoriul său şi a mobilizat baterii antirachetă la frontiera de nord.

EXPLOZIE ACCIDENTALĂ Un turc şi cinci sirieni au fost ucişi ieri, într-o explozie accidentală într-un depozit de fier vechi, într-o localitate siriană situată la câteva sute de metri de frontiera siriano-turcă, potrivit presei turce. Cele şase victime încheiau o afacere cu fier vechi colectat pe teritoriul sirian, care urma să fie trimis în Turcia, în momentul în care un obuz de mortier care se afla în lot a explodat. Accidentul s-a produs în localitatea Azmarin, situată la nivelul satului turc Altinözu, în apropiere de un punct de trecere în provincia Hatay, între Turcia şi Siria.

KERRY ŞI HAGEL, AUDIAŢI ÎN SENAT Membri-cheie ai administraţiei Obama au participat, ieri, la o audiere în Senatul american, pentru a apăra o intervenţie militară în Siria, în cadrul intensei campanii de lobby lansate de preşedinte la adresa Congresului. Secretarul de Stat, John Kerry, şi secretarul Apărării, Chuck Hagel, au depus mărturie în faţa comisiei de Afaceri Externe, ieri, alături de generalul Martin Dempsey, şeful Statului Major Interarme, cel mai înalt grad militar american. Audierea acestor înalţi responsabili, care au sporit de mai multe zile contactele telefonice cu aleşii, vizează incitarea scepticilor din Congres în vederea autorizării formale a recurgerii la forţă împotriva regimului sirian, în timp ce numeroşi democraţi şi republicani au declarat public că iau în considerare respingerea rezoluţiei. Tot ieri, mai mulţi responsabili ai Congresului s-au întâlnit cu Obama la Casa Albă, înainte de plecarea preşedintelui către Suedia şi Summit-ul G20 din Rusia. Sâmbătă, bulversând decenii de practică prezidenţială şi creând surpriză, Obama a solicitat oficial autorizaţia Congresului pentru a ataca regimul sirian, un pariu riscant, având în vedere că Congresul s-a arătat necooperant cu preşedintele, anul acesta. Preşedintele republican al Camerei Reprezentanţilor, John Boehner, a anunţat ieri că va susţine proiectul de rezoluţie al lui Barack Obama vizând lansarea unor acţiuni militare împotriva Siriei.

COSTURI URIAŞE Distrugerile provocate de conflictul devastator din Siria depăşesc 1.500 miliarde de dolari, iar costurile reconstrucţiei ţării, dacă ea ar demara acum, s-ar ridica la 73 miliarde de dolari, indică un studiu publicat ieri de cotidianul sirian „Al-Watan”, apropiat puterii. Studiul, întreprins de expertul imobiliar Ammar Youssef, arată că bombardamentele, luptele şi sabotajele au distrus în cei doi ani şi jumătate de conflict, total sau parţial, 1,5 milioane de locuinţe. Au fost grav afectate şi infrastructurile. Ţara ar avea nevoie de 10.000 de şantiere unde să lucreze 30 de corpuri de meserii, 15.000 de camioane şi 10.000 de betoniere. Necesarul de beton s-ar ridica la 400 de milioane de metri cubi, iar cel de fier - la 30 de milioane de tone. Nu mai puţin de şase milioane de muncitori ar trebui mobilizaţi pentru activitatea acestor şantiere, potrivit studiului. Conflictul sirian s-a soldat cu peste 110.000 de morţi, două milioane de refugiaţi şi 4,25 milioane de persoane strămutate în interiorul graniţelor unei ţări cu 22 de milioane de locuitori.

WEBSITE-UL U.S. MARINES CORPS, ATACAT Hackeri favorabili regimului sirian au postat mesaje pe site-ul de recrutare al U.S. Marines Corps, cerând soldaţilor să sfideze ordinele preşedintelui american, Barack Obama. Hackerii au publicat fotografii cu persoane în uniforme americane afişând pancarte scrise de mână pe care se putea citi că ei nu vor lupta pentru al-Qaida în Siria. „Obama este un trădător care vrea să vă pună vieţile în pericol pentru a salva rebelii al-Qaida”, arată mesajul, conform unei capturi de ecran realizate de „Wall Street Journal”. U.S. Marine Corps a confirmat această intruziune, însă a precizat că site-ul vizat, Marines.com, portal pentru recrutarea puşcaşilor marini, a revenit la normal. U.S. Marines Corps nu a putut confirma cine sunt autorii acestor degradări, însă organizaţia Armata Electronică a Siriei a revendicat responsabilitatea, conform informaţiilor transmise de presă. Organizaţia a revendicat deja recentele operaţiuni de pirataj informatic împotriva „New York Times”, „The Washington Post” şi altor site-uri. Această operaţiune împotriva U.S. Marines Corps intervine după anunţul preşedintelui Obama că vrea să lanseze o acţiune militară împotriva regimului sirian ca sancţiune pentru utilizarea armelor chimice împotriva propriului popor.