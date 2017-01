Un autoportret al lui Andy Warhol va fi scos la licitaţie, la New York, pe data de 11 noiembrie, pentru prima dată în ultimii 40 de ani, valoarea lui fiind estimată la peste un milion de dolari. Artistul a dăruit tabloul, în 1967, unei femei pe nume Cathy Naso, care lucra la recepţia studioului său Factory. Aceasta nu a expus-o până în prezent. “Mi-ar fi plăcut să-l păstrez pentru totdeauna, dar cred că aparţine lumii artei. L-am preţuit şi aş vrea ca şi cei care îl vor cumpăra să simtă la fel”, a spus Cathy Naso. Potrivit ziarului “The New York Times”, Cathy Naso a fost angajată ca recepţioneră după ce i-a luat un interviu lui Andy Warhol. “Am fost împreună cu un prieten să-i luăm un interviu şi, la un moment dat, noi am devenit cei interogaţi”, a povestit aceasta publicaţiei.

În 2002, un autoportret a lui Andy Warhol, terminat cu un an înainte de moartea artistului, a fost vândut cu aproape trei milioane de dolari. Andy Warhol (1928 – 1987), grafician, fotograf şi pictor american, este considerat cea mai notabilă personalitate a curentului artistic, cunoscut ca Pop Art, din SUA.