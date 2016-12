Un avocat a aruncat cu pantofi în Pervez Musharraf

Justiţia pakistaneză a prelungit, vineri, perioada de libertate condiţionată a lui Pervez Musharraf, în cadrul unei audieri în care un avocat a aruncat cu pantofi în fostul preşedinte, suspectat de implicarea în uciderea fostului premier Benazir Bhutto. Generalul în retragere, care a pus capăt, duminică, celor patru ani de exil, pentru a participa la alegerile legislative din 11 mai, s-a prezentat vineri, sub escorta poliţiei, în faţa unui tribunal din Karachi. ”Este un dictator, trebuie spânzurat”, au scandat aproximativ 20 de avocaţi, la trecerea lui Musharraf, înainte ca unul dintre ei să arunce cu pantofii în fostul general. Pantofii nu l-au atins pe Musharraf, potrivit imaginilor difuzate de posturile locale de televiziune. Atacatorul a fost reţinut de membrii serviciilor secrete îmbrăcaţi în civil.

Pervez Musharraf, care a preluat puterea în urma unei lovituri de stat, în 1999, dar a demisionat în vara lui 2008, este pus sub acuzare în trei cazuri: uciderea liderului separatist al provinciei Balucistan, Akbar Bugti, în 2006, uciderea lui Benazir Bhutto în 2007 şi demiterea ilegală a judecătorilor, în acelaşi an. Justiţia pakistaneză a îngheţat temporar, săptămâna trecută, mandatele de arestare împotriva lui, în schimbul unei cauţiuni de 300.000 de rupii (2.360 de euro). Or, tribunalul a reînnoit pentru două săptămâni, vineri, decizia de eliberare condiţionată a sa în cazul judecătorilor şi pentru trei săptămâni în cazul asasinatelor. Pervez Musharraf ar urma să candideze la alegerile legislative naţionale din 11 mai din partea APML (All Pakistan Muslim League), un partid înfiinţat în exil şi care nu are niciun deputat în ultima guvernare. Ameninţări ale talibanilor pakistanezi, care au promis să îl ucidă pe fostul preşedinte, au determinat anularea unor reuniuni prevăzute de clanul lui Musharraf.