Un avocat londonez cere justiţiei să prevadă posibilitatea blocării Brexitului

Jolyon Maugham, un avocat londonez, intenţionează să sesizeze justiţia pentru a se asigura că cetăţenii Marii Britanii vor avea dreptul de a bloca ieşirea ţării din UE dacă nu le va conveni acordul negociat de Guvernul Theresa May. Jolyon Maugham, specialist în drept fiscal şi oponent al ieşirii din UE, este de acord ca premierul Theresa May să poată declanşa procedura Brexit, subliniind însă că alegătorii trebuie să aibă dreptul de a se răzgândi în cazul în care nu le convin condiţiile negociate.

Maugham a depus o cerere la o instanţă irlandeză şi speră că dosarul va ajunge la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), pentru a se stabili că Marea Britanie poate bloca procedura Brexit, fără aprobarea celorlalte 27 de state membre UE. ”Ne confruntăm cu o atmosferă politică incertă, la fel şi economic şi în materie de apărare. Lumea se schimbă rapid, nu putem şti cum va arăta lumea peste doi ani”, a argumentat Maugham. ”Nu putem şti dacă ceea ce am considerat a fi în interesul nostru naţional în iunie 2016 va continua să fie în interesul nostru peste doi ani”, a subliniat el.

Șefa Guvernului britanic, Theresa May, va declanșa Brexitul la 9 martie, dată ce coincide cu desfășurarea Consiliului European din Malta, a informat, marți, cotidianul ”The Times”. May dorește ca legislația prin care se permite declanșarea articolului 50 din Tratatul de la Lisabona, care dă startul negocierilor oficiale privind ieșirea unei țări din UE, să fie aprobată de Parlamentul de la Londra la 7 martie. Deputații britanici dezbat marți și miercuri, în Camera Comunelor, proiectul de lege care autorizează invocarea articolului 50 din Tratatul de la Lisabona, după ce justiția britanică a decis săptămâna trecută că Executivul are nevoie de acceptul Parlamentului pentru a declanșa Brexitul. După aceea, proiectul va intra în faza comisiilor, ceea ce va permite partidelor de opoziție să facă amendamente la textul legislativ. Camera Comunelor ar putea adopta proiectul la 9 februarie, după care va intra, cel mai probabil la 20 februarie, după o săptămână de vacanță parlamentară, în Camera Lorzilor. Totuși, acest calendar ar putea fi modificat dacă și membrii Camerei Lorzilor vor aduce amendamente la proiectul de lege.