Un băiețel de 4 ani a primit primul pancreas artificial din lume

Un băiețel în vârstă de 4 ani din Australia a devenit prima persoană din lume care a fost conectată la un pancreas artificial. Xavier Hames suferea de diabet de tip 1 de la vârsta de un an și zece luni. Mama copilului a fost nevoită să monitorizeze foarte atent nivelul zahărului din sângele copilului și să îl țină sub control prin injecții cu insulină. Pancreasul artificial seamănă cu un MP3 player și, deși este un aparat extern, se conectează la corpul băiatului prin mai multe tuburi aflate sub pielea acestuia. Aparatul imită funcția pancresului, astfel încât pacientul nu mai are nevoie de injecții cu insulină. Astfel, Xavier Hames nu mai trebuie să se teamă de un atac hipoglicemic, care are loc, de cele mai multe ori, în timpul somnului.

Profesorul Tim Jones, de la Princess Margaret Hospital din orașul australian Perth, unde a fost operat Xavier, a declarat că aparatul este o adevărată minune pentru oamenii care suferă de diabet și riscă un atac hipoglicemic. Noul mecanism, care va putea fi folosit pentru bolnavii de diabet de orice vârstă, este asemănător ca formă și dimensiuni cu un telefon mobil și funcționează ca o pompă care eliberează insulină în organism doar atunci când este necesar. Dispozitivul se poartă la brâu, se conectează cu tuburi la interiorul corpului și ajută la prevenirea crizelor de hipoglicemie, extrem de periculoase, chiar fatale, dacă au loc noaptea, în timpul somnului. Conectarea se face o dată la trei zile, printr-o procedură simplă, care nu necesită ajutorul unui medic. Spre deosebire de pompele de insulină realizate până în prezent, actualul dispozitiv are un algoritm care ajută la depistarea hipoglicemiei, un mic computer încorporat, care va da pacienților mult mai multă încredere, a declarat profesorul Tim Jones. Durata de utilizare a pancreasului artificial, care costă în jur de 7.000 de euro, este de aproximativ patru ani. În timp, prețul său va scădea, aparatul devenind mult mai accesibil, a estimat medicul.