Un băieţel din Rusia uimeşte lumea

● Un destin ieşit din comun ● Credem sau nu în miracole, în viaţa de dincolo sau în lumi paralele, povestea lui Boriska, un copil de 12 ani originar din Rusia, este, fără îndoială, una ieşită din comun. Băiatul trăieşte cu energie, titrează cotidianul rus ”Pravda”. Băieţelul susţine că a trăit pe Marte şi că, la vremea respectivă, a făcut numeroase călătorii către Pământ, pentru a culege date despre pământeni. Soarta civilizaţiei umane, în prezent, este asemănătoare cu aceea a civilizaţiei Lemuria, dispărută în urmă cu câteva mii de ani, pe motiv că locuitorii săi şi-au stagnat dezvoltarea spirituală, spune copilul. Capacităţile senzoriale ieşite din comun s-au manifestat încă din primele luni de viaţă ale băiatului. A învăţat să vorbească şi să citească până la un an şi jumătate, iar de la vârsta de doi ani a avut acces la informaţii care depăşesc, de multe ori, puterile de înţelegere ale unui om matur. Este fascinat de planete şi citeşte cu mare interes tot ce poate despre acest subiect.

● “Viaţă pe Marte” ● Încă de când avea patru ani, băiatul merge periodic într-o zonă de anomalie, cunoscută sub numele de Medvedetskaya Gryada, un munte din imediata apropiere a oraşului său natal, pentru a se încărca, la propriu, cu energie. Potrivit cotidianului ”Pravda”, din primele zile de viaţă ale copilului, mama sa, medic de profesie, a observat că bebeluşul are capacităţi ieşite din comun. Boris, alintat de familie Boriska, s-a născut într-o familie cu o situaţie materială obişnuită. Băiatul avea doar două săptămâni când părinţii au văzut că îşi poate ţine singur capul, în condiţiile în care, de obicei, asta se întâmplă abia când bebeluşul are şase, şapte luni. Părinţii au fost apoi uimiţi să constate că băieţelul lor căpăta informaţii nu doar prin căile obişnuite, ci comunicând prin canale doar de el ştiute. ”Câteodată se aşeza în poziţie lotus şi începea să ne povestească tot soiul de amănunte despre planeta Marte, sistemele planetare sau alte civilizaţii. Ne lăsa fără cuvinte”, povesteşte mama lui Boris. El le-a spus, într-o zi, părinţilor săi, că a trăit pe Marte, o planetă momentan locuită, chiar dacă acolo s-ar fi produs o catastrofă ce a dus la pierderea atmosferei. Boris le-a spus că marţienii trăiesc acum în oraşe subterane.

● „O civilizaţie dispărută” ● Într-o zi, Boris a primit de la mama sa o carte cu titlul ”De unde venim?”, scrisă de Ernst Muldasev. ”S-a uitat pe paginile cărţii ore în şir, privind schiţele despre Lemurieni, fotografiile din Tibet. Apoi a început să vorbească despre înalta capacitate intelectuală a Lemurienilor”, îşi aminteşte femeia. Câteva zile mai târziu, Boris a avut surpriza să descopere o altă carte a lui Muldasev, intitulată ”În căutarea Oraşului Zeilor”, în care se vorbeşte despre vechile morminte şi piramide. Boriska afirmă foarte ferm că oamenii vor descoperi învăţături sub o piramidă încă nedescoperită, că viaţa se va schimba odată ce Sfinxul va fi deschis şi că Marele Sfinx are un mecanism de deschidere undeva în zona urechii. Boriska crede că acum a venit vremea ca cei ”speciali” să se nască pe Pământ. Este vorba de ”copiii indigo”, asemeni lui. Renaşterea planetei nostre se apropie, spune Boris, care adaugă că plasarea celor doi poli magnetici ai Pământului va face ca pe planeta noastră să se producă două catastrofe: în 2009 şi în 2013. Copilul susţine că, pentru că trăieşte pe Pământ, într-un corp uman, trebuie să respire oxigen, dar că această substanţă îmbătrâneşte.