Un băieţel în vârstă de trei ani şi-a împuşcat părinţii

Un copil în vârstă de trei ani şi-a împuşcat părinţii cu o armă pe care a luat-o din poşeta mamei lui, într-o cameră de hotel din Albuquerque, New Mexico, la acest sfârşit de săptămână, relatează CNN. Poliţia susţine că băiatul a scos arma din poşeta mamei lui şi a tras un foc, lovindu-l pe tată în spate. Glonţul ar fi ieşit prin şoldul tatălui şi ar fi lovit-o pe mamă în umărul drept. Femeia este însărcinată în opt luni, a declarat ofiţerul Simon Drobik de la departamentul de poliţie din Albuquerque. Tatăl a fost tratat şi externat din spital, în timp ce mama este spitalizată în continuare, în stare stabilă. Starea fătului nu este cunoscută încă. Băieţelul şi sora lui în vârstă de doi ani, care se afla şi ea în camera de hotel, se află sub îngrijirea autorităţilor şi nu au fost răniţi în incident. Drobik susţine că acest caz va fi trimis Procuraturii din Albuquerque, care va stabili dacă părinţii vor fi puşi sub acuzare pentru neglijenţă criminală.