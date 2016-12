Un bărbat bolnav de cancer a cîştigat 5.000 de lire după ce a pariat pe viaţa lui

Un bărbat bolnav de cancer, aflat în fază terminală, a pariat că nu va muri atunci cînd i-au spus medicii şi a cîştigat, dumincă, 5.000 de lire, relatează ”The Telegraph”. ”Cred că sînt prima persoană din lume care să parieze pe propria viaţă”, a spus Jon Matthews, în vîrstă de 59 de ani. El a refuzat să accepte previziunile medicului care i-a spus că va muri în cîteva luni şi a decis să parieze pe viaţa lui. Matthews, din Buckinghamshire, a fost diagnosticat, în aprilie 2006, cu mesothelioma, o formă de cancer, provocată în majoritatea cazurilor de expunerea la azbest. Dornic să sfideze previziunile medicilor, care pînă în 2007 nu s-au adeverit, el a pus o miză de 100 de lire sterline cu şanse de 50/1 la casa de pariuri William Hill că va fi în viaţă pînă la 1 iunie 2008, un pariu care i-a adus atunci 5.000 de lire. El a mai pus la bătaie aceeaşi sumă, că va mai trăi un an, iar duminică a cîştigat alte 5.000 de lire. Matthews a mai pus un ultim pariu cu 100 de lire cu şanse de 100/1 că va fi în viaţă şi pe 1 iunie 2010, iar dacă se va adeveri, va cîştiga 10.000 de lire.

Jon Matthews a adăugat că medicii de la Harefield Hospital din Middlesex ştiu că o persoană bolnavă de mesothelioma a supravieţuit cel mai mult 25 de luni. ”Am ajuns la 26 de luni în urmă cu an, iar pe 1 iunie în acest an am ajuns la 38 de luni. Cînd am fost diagnosticat, mi s-a spus că mesothelioma este o condamnare la moarte. Nu am fost prea frămîntat, pentru că toţi murim la un moment dat. Dar, interesant pentru mine este cît va dura, săptămîni sau ani”, a continuat acesta. Matthews a spus că intenţionează să dea mare parte din banii cîştigaţi unor scopuri caritabile, inclusiv pentru a ajuta persoanele cu cancer. Purtătorul de cuvînt al casei de pariuri William Hill, Graham Sharpe, a spus: ”Nu am mai fost rugaţi să acceptăm un astfel de pariu pînă acum, dar Jon ne-a abordat direct şi ne-a spus că va fi un motiv în plus ca să se lupte cu boala sa şi i-am oferit pariurile pe care le-a vrut. Niciodată în 30 de ani în această afaceri nu am fost mai bucuros să plătesc un client care a cîştigat 10.000 de lire şi am încredere că anul viitor îi vom da alte 10.000 de lire”.