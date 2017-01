Un bărbat de origine română a murit într-un accident aviatic produs la New York

Un bărbat de origine română a murit după prăbuşirea unui avion uşor pe care îl pilota, în statul american New York, relatează publicaţia Times Union. Potrivit autorităţilor, la manşa avionului de tip Cessna 180 se afla un bărbat de origine română, Ciprian Marius I., în vârstă de 33 de ani, proprietarul unei companii din New York specializată în fotografii aeriene. Avionul s-a prăbuşit sâmbătă după-amiază în zona Saratoga Springs din statul american New York. Din cauze rămase încă necunoscute, avionul uşor a pierdut altitudine şi s-a lovit de copaci. În accident au murit cele două persoane aflate la bordul aparatului - pilotul Ciprian Marius I., în vârstă de 33 de ani, şi Jon S., în vârstă de 61 de ani, pasager în avion. Avionul s-a prăbuşit într-o zonă rezidenţială situată la 200 de metri de aerodromul de unde decolase.