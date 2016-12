Un bărbat, înecat la Sulina! „Medicul a întârziat şi nu ştia ce să facă“

21:51:48 / 30 August 2016

idiotenie

intr-un oras cu un numar de turisti cat numarul populatiei pe timp de vara, nu exista un personal calificat . eu sunt din sulina, bine de multi an plecat ... prea putin conteaza asta , ce vreau sa spun este ca mai sut 2 medici de familie in sulina...si ma refer la medici calificati , restul sunt nepotisme... sulina nu are un centru de prim ajutor ... sa nu mai vorbim de salvamari... singurul lucru bine pus la puct in orasul sulina este coruptia.. in rest? nimic... si nu imi pare rau sa spun asta .... dar daca maine cand va veni o comisie sa afle ce sa intamplat , dintro data or sa fie si salvamari si specialisti angajati cu mult timp in urma ... va spun asta doar ca idee la cat de mare este coruptia.. si da ! ai sa intrebi de ce?... nu se vrea de la guvern...le da mana libera la primari , doar ca sa duca orasul in paragina apoi se gandesc guvernantii sa faca ce vrea cu un oras metropolitan , un oras cu o istorie brava ... si sincer sa fiu imi pare rau ca indirect trebuie sa sufar , si uneori sa-mi fie rusine sa spun ca sunt din sulina