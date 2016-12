Un bărbat şi-a dat foc, supărat că soţia sa vrea să divorţeze

Un bărbat în vârstă de 31 de ani din satul Sub Deal, comuna Pietrari, județul Dâmbovița, s-a autoincendiat, în această după-amiază, în faţa locuinţei sale, el fiind transportat de urgenţă la un spital din Bucureşti, au declarat reprezentanţi ai Poliţiei Dâmboviţa, citați de Mediafax. Bărbatul a recurs la acest gest din cauză că soţia sa, cu care are un copil şi cu care nu se mai înţelegea de un an, intenţionează să divorţeze. Întrucât nu a reuşit să o convingă să nu îl părăsească, marţi după-amiază bărbatul a luat o sticlă cu benzină, a turnat combustibilul pe el, după care şi-a dat foc. În urma incidentului, el a fost rănit, însă era conştient în momentul în care a fost preluat de un echipaj medical pentru a fi transportat la un spital din Bucureşti. Poliţia a deschis un dosar de cercetare penală în acest caz.