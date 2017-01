Pelicula „Un bărbat urmăreşte o femeie\", seria de şapte scurtmetraje realizate de şapte regizori români tineri, a fost proiectată, în prezenţa autorilor, în premieră, joi seară, în cadrul Festivalului „Anonimul”, care are loc între 11 şi 17 august, la Sfîntu Gheorghe, în Delta Dunării. Filmul, care prezintă misterul feminin în diferite maniere, a fost primit cu destulă reticenţă de către public. Producătorul Gabriel Achim, care semnează unul dintre scurtmetraje, a mărturisit, de altfel, în cadrul sesiunii de întrebări şi răspunsuri de după proiecţie, că este prima dată cînd cei şapte regizori îşi văd proiectul în întregime. „Acum zece minute s-a făcut ultima casetă şi nu ne-a plăcut\", a mărturisit regizorul, moment în care şi alte persoane din public au strigat: „Se vede!\". Achim a mărturisit spectatorilor că proiectul „Un bărbat urmăreşte o femeie\" a fost realizat într-o perioadă în care „toată lumea era stresată\". „Am crezut că putem face un proiect în care să ne putem întîlni, în care să putem să ne jucăm, dincolo de stresul premiilor\", a adăugat Achim, care a mai menţionat că proiectul va continua cu „O femeie urmăreşte un bărbat\", ce va fi o serie de lungmetraje realizate de regizori femei.

Cele şapte scurtmetraje, semnate de Ciprian Alexandrescu, Alexandru Mavrodineanu, Ivo Baru, Cătălin Leescu, Paul Manolescu, Sorin Damian şi Gabriel Achim, reunite în proiectul „Un bărbat urmăreşte o femeie\", descriu misterul feminin văzut prin ochii bărbaţilor. Ipostazele feminine surprinse în acest colaj sînt extrem de diferite: o tînără părăsită îşi uită portofelul într-un bar, prilej pentru barman să o urmărească prin Bucureşti, un medic oftalmolog urmăreşte o tînără pentru ochii ei frumoşi, iar un bărbat însoţeşte permanent o emigrantă pe bulevardele Parisului. Astfel, cele şapte scurtmetraje sînt „Dreamer\", „Mariam\", „Pierdut la spate\", „Nuanţă rară\", „Încă cinci minute\", „Trei\", „Fata de aur\".

Din distribuţia filmelor fac parte, printre alţii, Dan Aştilean, Mădălina Ghiţescu, Tania Popa, Richard Bovnoczki şi regizorul Cătălin Mitulescu. Proiectul a fost sprijinit de preşedintele The European Independent Film Festival, Scott Hillier.

Proiecţia filmului „Un bărbat urmăreşte o femeie\" a fost precedată de un concert Mircea Vintilă şi de proiecţia filmului „Boogie\", de Radu Muntean. Festivalul a continut, ieri, cu „Lemon Tree\" de Eran Riklis (Israel, 2007) şi „Help Me Eros\" de Lee Kang Sheng (Taiwan, 2007), ambele incluse în competiţia de lungmetraj, cu un calup de scurtmetraje şi cu două filme din cadrul programului paralel „Actori în spatele camerei\", „Spiritul/ The Spirit\" de Joseph Fiennes (Marea Britanie, Rusia, 2007) şi „Deficit\" de Gael Garcia Bernal (Mexic, 2007).

Din cadrul aceluiaşi program mai fac parte „Dealbreaker\", în regia lui Gwyneth Paltrow şi Mary Wigmore (SUA, 2005), „Room 10\", în regia lui Jennifer Aniston şi Andrea Buchanan (SUA, 2007), „Green Porno\" de Isabella Rossellini (SUA, 2008), „Dispărută fără urmă/ Gone Baby Gone\", de Ben Affleck (SUA, 2007) şi „În sălbăticie/ Into the Wild\" de Sean Penn (SUA, 2007). Scurtmetrajele regizate de Paltrow, Aniston, Rossellini şi Affleck au fost proiectate luni, în deschiderea festivalului.

Un alt program paralel al festivalului, „Eco Docs\", reuneşte peliculele „Inima mea biodegradabilă/ My Biodegradable Heart\" de Dana Adam Schapiro (SUA, 2007), „Flow: din dragoste pentru apă/ For Love of Water\" de Irena Salina (SUA, 2008) şi „O realitate mult prea fierbinte/ Too Hot Not to Handle\" de Maryann De Leo şi Ellen Goosenberg Kent (SUA, 2006).

În secţiunea de lungmetraje concurează şapte filme. Pe lîngă peliculele din Taiwan şi Israel au fost incluse „The Wave/ Die Welle\" de Dennis Gansel (Germania, 2008), „Egg\", în regia lui Semih Kapanoglu (Turcia), „Boogie\" de Radu Muntean (România), „Silent Light\" de Carlos Reygadas (Mexic) şi „It\'s Hard to Be Nice\" de Srdjan Vuletic (Bosnia).

Festivalul are, începînd de anul acesta, şi o secţiune competitivă de scurtmetraj, care reuneşte 72 de filme, dintre care 20 sînt româneşti.

Premiile festivalului vor fi decernate astăzi

Trofeul „Anonimul” 2008, acordat pentru lungmetraj, are o valoare de 10.000 de dolari, premiul pentru regie şi imagine la aceeaşi categorie avînd o valoare de 5.000 şi, respectiv, 2.000 de dolari. La acestea se adaugă premiul publicului, în valoare de 1.000 de dolari.

La categoria scurtmetraj, juriul va acorda premiul pentru cel mai bun scurtmetraj (în valoare de 2.000 de dolari) şi premiul „Ovidiu Base Paştină” (în valoare de 1.000 de dolari). Premiul publicului pentru scurtmetraj este în valoare de 500 de dolari.

Invitaţii speciali ai ediţiei de anul trecut au fost regizorii Cristian Mungiu şi Ken Loach, iar trofeul festivalului a revenit filmului „California Dreamin\' (Nesfîrşit)\" de Cristian Nemescu.

Festivalul este organizat de Fundaţia „Anonimul”, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei.