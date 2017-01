Un bărbat vrea să îl dea în judecată pe Michael Jackson, pentru abuz sexual, după mai bine de cinci ani de la decesul celebrului cântăreţ american, documente în acest sens fiind depuse la o instanţă din Los Angeles. James Safechuck, de 36 de ani, spune în documentele oficiale depuse luni la tribunal că a fost agresat sexual de regele muzicii pop, de la vârsta de 10 ani, în perioada în care filma alături de acesta o reclamă pentru compania Pepsi. ”James Safechuck a suportat agresiuni sexuale repetate, ce fac parte din categoria infracţiunilor motivate de ură, şi a suferit o veritabilă spălare a creierului, pentru a-l face să creadă că era vorba de acte de iubire din proprie iniţiativă”, se afirmă în acele documente, potrivit cărora reclamantul a dormit cu regularitate în patul lui Michael Jackson, în timpul turneului Bad din 1988, anul în care ar fi avut loc presupusele abuzuri sexuale. James Safechuck mai spune că megastarul l-a abuzat sexual de aproximativ 100 de ori până când a ajuns la pubertate. O audiere este prevăzută pentru 4 septembrie, în faţa judecătorului Mitchell Beckloff, la Tribunalul din Los Angeles. Anul trecut, și un australian de 31 de ani, Wade Robson, a depus o cerere prin care solicita deschiderea unui proces contra administratorilor averii lăsate de Michael Jackson, acuzându-l pe artist de abuzuri sexuale pe vremea când el era copil.

Michael Jackson a murit la vârsta de 50 de ani, pe 25 iunie 2009, în urma unei intoxicaţii grave cu propofol, un anestezic puternic, utilizat în spitale, pe care starul îl folosea la domiciliu ca somnifer, cu complicitatea medicului Conrad Murray, în perioada în care artistul american se afla la Los Angeles şi efectua repetiţii intense pentru ultimul său turneu din carieră, intitulat This Is It Tour, care ar fi trebuit să debuteze în iulie 2009, la sala O2 Arena din Londra.