Un bătrîn din Năvodari, la un pas de a fi aruncat în stradă

Liniştea locatarilor din blocul CONSIR de pe strada Mării, din Năvodari, a fost tulburată, sîmbătă după-amiază, de un scandal izbucnit la garsoniera cu numărul 107. Locuinţa aparţine lui Traian Scripcaru, însă în spaţiu îşi duce traiul un bătrîn de 83 de ani, Ion Dragomanu. Bătrînul a declarat că a ajuns să locuiască în Năvodari după ce garsoniera lui din Constanţa a fost vîndută de două persoane care l-ar fi păcălit că îi dau la schimb o garsonieră similară în Năvodari. “Mie mi-a murit femeia acum 4 ani. Într-o zi au venit două persoane şi au stat de vorbă cu mine. Respectivele persoane erau femei, una din Lumina şi alta din Năvodari. A doua zi au venit cu o sticlă de vodcă. M-am dus la bucătărie să le fac cîte o cafea şi cînd am venit în sufragerie le-am văzut pe cele două femei că îmi puneau în pahar ceva galben dintr-o sticluţă. Le-am întrebat de ce îmi pun aşa ceva şi ele au zis că menţine tăria la vodcă. Am mai întrebat de ce nu pun şi în paharele lor şi au pus, însă nu au băut, după cum am constatat cînd au plecat, pentru că era covorul ud de vodca pe care o vărsaseră”, şi-a început bătrînul povestirea. El a mai spus că din cauza băuturii ”îmbunătăţite” a făcut un infarct şi a stat internat o lună. Bătrînul susţine că ar fi semnat nişte acte, dar nu ştie ce a semnat pentru că toate documentele i-au fost furate. Varianta lui este că ar fi vîndut garsoniera din Constanţa cu peste 500 de milioane de lei şi ar fi cumpărat garsoniera din Năvodari cu 275 milioane lei, însă femeia din Lumina nu a participat la tranzacţie, ci numai cea din Năvodari şi concubinul acesteia. Garsoniera din Constanţa era în blocul FG5 de pe strada Pajurei. ”Banii i-au luat Mihaela Stoian şi bărbatul ei, Ion Conache, care locuiesc amîndoi în Năvodari. Au zis că au ei grijă de bani ca să nu se întîmple ceva. Asta, după ce am vîndut la Constanţa. Pe urmă am dat 75 de milioane arvună şi am achitat şi cei 200 de milioane de lei pentru a cumpăra garsoniera de pe strada Mării. Banii i-a adus Mihaela Stoian ca să achit diferenţa. Însă, deşi am cumpărat aici la Năvodari am aflat că sînt chiriaş. Contractul de închiriere este valabil pînă în decembrie după care nu ştiu încotro să o iau”, a mai spus Ion Dragomanu.

Scandalul de sîmbătă a fost generat de solicitarea proprietarului garsonierei din blocul CONSIR de a-l muta pe bătrîn într-o altă locaţie. Vecinii au considerat că nu este normal ca să dea omul afară din moment ce are însă contract de închiriere pentru următoarele patru luni, mai ales că a mai existat o tentativă de a-l muta pe bătrîn. ”Avînd în vedere că ştiam că bătrînul are contract de închiriere pînă la sfîrşitul lunii decembrie, cînd ne-a anunţat că vor să îl dea afară mai devreme decît prevede termenul din contract am încercat să intervenim, mai ales că Ion Dragomanu susţine că a dat banii pentru cumpărarea acestei garsoniere, dar că s-a trezit cu un contract de închiriere. Proprietarul garsonierei, Traian Scripcaru, a venit disperat în această seară (n.r. sîmbătă) să ne spună că a vîndut garsoniera. Adică a vîndut spaţiul cu tot cu moş, deşi are un contract de închiriere valabil pînă la sfîrşitul anului. Unde să se ducă bătrînul care a ameninţat că se aruncă de la balcon?”, a declarat administratorul blocului CONSIR, Luminiţa Gurguţă. La solicitarea vecinilor, la faţa locului s-a deplasat un echipaj al Poliţiei Năvodari. Poliţiştii au stat de vorbă cu Ion Dragomanu, i-au ascultat varianta, însă bătrînul nu a putut proba cu nici un document cele afirmate, susţinînd în continuare că actele i-au fost furate. ”Este ceva necurat la mijloc. M-am întîlnit cu un individ din Năvodari care mi-a spus că sînt a şaptea persoană care iau cu garsoniera asta. Eu am dat banii lui Mihaela Stoian şi Ion Conache şi mă trezesc că proprietar este alcineva. În loc să îmi facă contract de vînzare-cumpărare, mi-a făcut de închiriere. Ba mai mult, mi-au furat şi contractul şi acum pot să mă arunce în stradă cînd vor. Aşa s-a întîmplat. În momentul în care mă scoate în stradă cu puţinul bagaj pe care îl mai am, mă lasă să mor. Eu am avut deja două infarcturi. Dacă mai fac unul, mă au pe conştiinţă nenorociţii după ce mi-a luat şi toţi banii”, s-a plîns bătrînul. Între timp, a sosit şi Traian Scripcaru care a declarat că el nu are nici o treabă cu ce s-a întîmplat sau cu ce susţine Ion Dragomanu. “Eu am avut de închiriat o garsonieră, am făcut anunţ la o agenţie imobiliară din Năvodari, asta este toată treaba. Omul are contract pînă în decembrie, dar am vrut să îi ofer o variantă mai bună, la două camere. Aici nici grupul sanitar nu funcţionează bine, dincolo condiţiile sînt mult mai bune”, a declarat Traian Scripcaru. După ce au ascultat toate părţile poliţiştii i-au pus în vedere lui Scripcaru să respecte clauzele din contractul de închiriere şi să nu îl mute cu forţa pe bătrîn. Dacă Ion Dragomanu doreşte să se mute este altă poveste, însă poliţiştii i-au recomandat bătrînului să apeleze la poliţia din localitate dacă are probleme sau dacă va fi ”deportat” fără acordul său. În ceea ce priveşte împrejurările în care Ion Dragomanu şi-a pierdut locuinţa din Constanţa, poliţiştii l-au sfătuit să se adreseze Parchetului, însă i-au atras atenţia că trebuie să probeze toate afirmaţiile. Dacă varianta lui Dragomanu se confirmă, el se adaugă la lunga listă de români naivi care au fost înşelaţi de persoane abile care au învăţat rapid modul în care să eludeze legea şi să deţină toate documentele, indiferent pe ce căi au fost obţinute, astfel încît victimele să nu îşi poată demonstra niciodată dreptatea.