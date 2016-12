Un biciclist băut și trei șoferi amețiți de alcool, prinși de polițiști!

Cu licoarea lui Bahus nu e de joacă! Trei șoferi și un biciclist au fost prinși duminică, amețiți de aburii alcoolului, conducând pe drumurile din județul Constanța. Unii au luat-o de dimineață pe calea greșită. Duminică în jurul orei 07.30, un șofer care venea dinspre localitatea constănțeană Izvoarele, către Coslugea, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice a pierdut controlul asupra volanului și s-a răsturnat cu autoturismul în albia secată a unui canal de irigare. Din fericire, șoferul turmentat a scăpat doar cu răni ușoare, la fel ca și ceilalți doi pasageri care se aflau în mașină. Și bicicliștii mai beau câteodată. Tot duminică, în jurul orei 12.05, un bărbat de 57 de ani se plimba pe bicicletă, pe Drumul Național 22C în localitatea Făclia. La un anumit moment, s-a dezechilibrat și s-a lovit de o autoutilitară, condusă de un tânăr de 20 ani, în aceeaşi direcţie de mers. În urma accidentului a rezultat doar vătămarea corporală ușoară a biciclistului. Tot de Florii, polițiștii constănțeni au mai găsit doi petrecăreți amețiți de alcool pe drumurile din județ. Agenții din cadrul Secţiei 2 Rurale Mihail Kogălniceanu, Postul de Poliţie Târguşor, l-au depistat pe un tânăr în vârstă de 28 de ani, care a condus un autoturism pe strada Constanţei, din comuna Târguşor afându-se sub influenţa băuturilor alcoolice. Duminică, poliţiştii din Neptun l-au identificat pe un șofer de 23 de ani, care a condus un autoturism fiind sub influenţa alcoolului şi fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Toți conducătorii turmentați s-au trezit cu dureri de cap și dosare penale.

