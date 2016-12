Un brad din leduri, înalt de 20 de metri

Constanţa intră în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Primăria a demarat deja montarea beculeţelor şi ornamentelor specifice sărbătorilor sezonului rece. Ca în fiecare an, autorităţile locale încearcă, în limita bugetului de care dispun, să aducă instalaţii noi de iluminat în ton cu sărbătorile pentru a înfrumuseţa oraşul şi a stârni curiozitatea constănţenilor. În acest an, noutatea constă în amplasarea unui brad format din 700 de leduri lângă fântâna arteziană din zona Dacia, înalt cât şase etaje ale unui bloc de locuinţe. „Ledurile care formează bradul vor oferi un joc de lumini verzi şi albastre. Cred că va fi un punct de atracţie pentru copii şi mulţi dintre ei îşi vor dori să facă fotografii lângă acest pom de Crăciun”, a declarat consilierul în cadrul Serviciului Drumuri şi Iluminat Public din Primăria Constanţa, Viorel Farcaş. El spune că vor mai fi montate ghirlande luminoase pe bulevardul Tomis, de la intersecţia cu bulevardul Mamaia până pe strada Traian, şi pe bulevardul Ferdinand de la intersecţia cu bulevardul Tomis până la Teatrul de Stat Constanţa. În plus, vor fi amplasate luminiţe specifice sărbătorilor şi în trei intersecţii din municipiu. E vorba de sensul giratoriu din Tomis III, cel de la intrarea în oraşul Constanţa, dinspre Cumpăna, şi în sensul giratoriu de la City Mall, situat pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu. „Până în 5 decembrie montăm toate instalaţiile luminoase şi apoi facem probe pentru ca ele să funcţioneze corespunzător”, a mai spus reprezentantul Primăriei.