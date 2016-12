Un britanic a câştigat la Wimbledon după 77 de ani

Laureaţii ediţiei din acest an a turneului de la Wimbledon, a treia competiţie de Grand Slam al anului, au fost desemnaţi sâmbătă şi duminică. Sâmbătă, în ultimul act la simplu feminin, Marion Bartoli (Franţa, fav. nr. 5) a dispus, cu 6-1, 6-4, de Sabine Lisicki (Germania, fav. nr. 23). La startul turneului, Bartoli era cotată la casele de pariuri cu şanse foarte mici de a câştiga întrecerea londoneză. Ea a devenit prima sportivă care se impune la Wimbledon fără să fi avut ca adversară vreo jucătoare din Top 15. Bartoli le-a învins pe jucătoarele aflate pe locurile 82, 70, 93, 104, 17, 20 şi 24 în ierarhia WTA. „Când am început turneul, pe terenul 14, dacă mi-aţi fi spus că voi câştiga trofeul, m-aş fi gândit că este imposibil. Este incredibil să ţin acest trofeu în mână. A fost visul meu de când aveam şase ani”, a spus Bartoli, care a devenit a treia jucătoare franceză care s-a impus la un turneu de Grand Slam de la începutul erei Open, după Mary Pierce şi Amelie Mauresmo. Tot sâmbătă, în finala la dublu feminin, perechea Su-Wei Hsieh (Taipei) / Shuai Peng (China) - cap serie nr. 8 - a depăşit, cu 7-6 (7/1), 6-1, dublul australian format din Ashleigh Barty şi Casey Dellacqua, cap serie nr. 12. Născute în ianuarie 1986, Peng şi Hsieh au câştigat primul lor titlu de Grand Slam după cinci ani de când evoluează împreună la dublu.

Principalii favoriţi la dublu masculin, americanii Bob şi Mike Bryan, s-au impus, tot sâmbătă, cu 3-6, 6-3, 6-4, 6-4, în finala cu perechea Ivan Dodig / Marcelo Melo (Croaţia / Brazilia), cap de serie nr. 12. În urma acestei victorii, fraţii Bryan deţin toate trofeele importante din tenisul de câmp, ei impunându-se la Jocurile Olimpice şi US Open - în 2012 - şi la Australian Open şi Roland Garros - în 2013. Acesta a fost al treilea lor succes la turneul englez, pe care l-au mai câştigat în 2006 şi în 2011, şi al 15-lea succes major din carieră. Bob şi Mike Bryan au reuşit o performanţă unică în tenis: nicio altă pereche nu a mai deţinut toate cele cinci trofee în acelaşi timp (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open şi Jocurile Olimpice). În septembrie, la US Open, cei doi fraţi vor încerca să realizeze Marele Şlem şi să egaleze recordul din 1951 al australienilor Ken McGregor şi Frank Sedgman, singurii care au câştigat cele patru turnee de Grand Slam în acelaşi an.

Ieri, finala masculină, în care s-au înfruntat principalii favoriţi, Novak Djokovic (Serbia, nr. 1) şi Andy Murray (Marea Britanie, nr. 2), s-a încheiat cu victoria britanicului, în trei seturi, 6-4, 7-5, 6-4, după trei ore şi nouă minute de joc. Murray a devenit astfel primul tenisman britanic care se impune la Wimbledon după... 77 de ani, după Frederick John Perry, care a câştigat trofeul la All England Lawn Tennis and Croquet Club în 1936. În vârstă de 26 de ani, scoţianul Andy Murray a obţinut al doilea titlu de Grand Slam din carieră, după cel de la US Open, din 2012. În 2013, Murray s-a mai impus în turneele de la Londra, Miami şi Brisbane. Aseară, după închiderea ediţiei, s-a disputat şi finala la dublu mixt, în care Lisa Raymond (SUA) şi Bruno Soares (Brazilia) - cap de serie nr. 1 - au întâlnit perechea Kristina Mladenovic (Franţa) / Daniel Nestor (Canada) - cap de serie nr. 12.