Un câine din Belarus moşteneşte un milion de dolari

Un câine dintr-o localitate din Belarus a moştenit circa un milion de dolari de la un cetăţean american de origine belarusă. Câinele de 10 ani, pe nume Julik, în traducere Ştrengarul, a moştenit averea de la defunctul John Fyodorov, care s-a născut în satul Budoşka, dar care a emigrat în SUA, după cel de-al Doilea Război Mondial. Potrivit stăpânului lui Julik, Vasili Potapov, John Fyodorov a vizitat sătuleţul din Belarus în 2007 şi a spus că acest câine îi aminteşte de câinele său Valet, care a murit în anii \'50. Valet era bolnav în perioada respectivă, iar John Fyodorov a avut de ales între a-i asigura o operaţie scumpă sau a cumpăra un bilet către Sacramento. Bărbatul a ales cea de-a doua variantă, câinele a murit, iar el nu s-a putut ierta niciodată pentru acest lucru.

Maria Protasenia, o avocată din Minsk, a confirmat că un cont bancar special a fost deschis pe numele câinelui şi că acesta conţine la ora actuală 993.700 de dolari. În conformitate cu ultima dorinţă a lui John Fyodorov, câinele are acum propria cameră, cu un pat imens şi o plasmă, are o dietă echilibrată şi se bucură de plimbări în aer liber şi de îmbăieri de două ori pe zi. De asemenea, are dreptul să călătorească o dată pe an în orice ţară de pe Glob, pe care câinele o va alege indicând, cu nasul, o locaţie pe o hartă a lumii. Pentru anul acesta, stăpânul său nu ascunde faptul că speră ca prima destinaţie să fie Paris.