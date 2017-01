Disperarea unor candidaţi care participă la scrutinul din luna iunie este mare. Fiecare promite “marea cu sarea” în speranţa că lumea se va lăsa convinsă de potenţele lui. De exemplu, un candidat PP-DD la o primărie dâmboviţeană promite alegătorilor că va aduce ploaia care \"are multă apă\". El a încercat să le explice oamenilor că \"ploaia este o binefacere, ploaia are multă apă şi ne trebuie multă apă ca să spălăm toate nedreptăţile care s-au făcut în ultimii 23 de ani, mai ales în ultimii 4 ani\"!?! Dâmboviţeanul a subliniat că, după furtunile din ultima perioadă, oamenii l-au felicitat pentru \"ploaia de mai, care face mălai\": \"Mă gândisem inţial la ceva cutremurător, dar am considerat că acest slogan se potriveşte de minune comunităţii noastre\". Se pare însă că nu toţi alegătorii au fost încântaţi când au văzut afişele electorale în care pepededistul îi \"ameninţă\" că le aduce ploaia... în casă. No comment.