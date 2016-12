Un caz neobişnuit

Un fermier american şi-a împuşcat cele 51 vaci, apoi s-a sinucis, a anunţat poliţia statului New York, care a calificat acest caz ca fiind „unul foarte neobişnuit”. Dean Pierson, în vârstă de 59 de ani, originar din Copake, în nordul statului New York, a fost descoperit joi, în grajdul unde îşi ucisese vacile. Fermierul a fost, în ultimul timp, afectat de probleme personale, a precizat poliţia, fără a furniza alte informaţii. Un vecin care a descoperit corpul bărbatului a declarat, pentru un cotidian local, că vremurile au fost dure pentru agricultori. „Vedem multe sinucideri în fiecare an, dar nu de acest gen”, au subliniat reprezentanţii poliţiei.