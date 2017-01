Un cetăţean american susţine că a fost bătut în Vama Veche

Lipsa de comunicare dintre proprietarul unei pensiuni din Vama Veche, cetăţean american, şi patronul unei societăţi care instalează sisteme de lumini şi sunet s-a transformat, joi seara, într-un adevărat scandal, cei doi implicaţi susţinînd că a fost bătut de celălalt. Radu Vulpe, de 36 ani, susţine că la începutul săptămînii a încheiat cu organizatorii unui festival folk, care se desfăşoară în Vama Veche, un contract prin care el se obliga să asigure cazarea a trei persoane, iar cealaltă parte semnatară urma să acorde pensiunii "Golden Sea" spaţiu publicitar într-un cotidian naţional. "Deoarece nu au fost respectate unele aspecte din contract m-am hotărît să renunţ la înţelegerea cu organizatorii festivalului. Joi seara am închis pensiunea întrucît am închiriat-o cu circuit închis, începînd de vineri, Centrului European de Cultură. După ce am închis, m-am dus şi m-am culcat. La un moment dat, am auzit cîinele lătrînd, am pus mîna pe o lanternă şi am ieşit în curte. Am văzut un bărbat, de vreo 50 de ani care a început să mă înjure", a declarat proprietarul pensiunii. El susţine că necunoscutul l-a lovit cu pumnii de cîteva ori şi apoi a ieşit din curte. "M-am dus totuşi după el ca să văd despre ce este vorba. În faţa curţii mi-a luat lanterna din mînă, m-a trîntit la pămînt şi m-a mai lovit de cîteva ori, apoi a plecat", a mai adăugat Radu Vulpe, de pe patul spitalului. Medicii spitalului Mangalia spun că starea americanului nu este atît de gravă precum ar vrea acesta să lase de înţeles.

La polul opus, cel învinuit de Vulpe, declară că el este cel agresat, nici nu proprietarul pensiunii. "Veneam de la Sighişoara pentru a monta scena, luminile şi sistemul audio pentru concertele care vor avea loc pe timpul festivalului. Cu trei ore înainte să ajung, organizatorii m-au sunat să mă anunţe că am cazarea asigurată la pensiunea "Golden Sea". Am ajuns la unitatea de cazare şi am intrat în curte. Din interior a ieşit un bărbat care a spus ceva şi apoi s-a întors. Din cauză că am probleme cu auzul, nu am înţeles ce a zis, aşa că m-am dus după el. Atunci acesta a ieşit cu o lanternă în mînă, înjurînd şi spunîndu-mi să plec de pe proprietatea lui. Am vrut să îi explic că am rezervat camere la această pensiune, dar nu am mai apucat că a aruncat cu lanterna în mine. Am ieşit din curte, dar bărbatul nu s-a lăsat. A venit după mine, m-a trîntit la pămînt şi m-a lovit de mai multe ori", a declarat Alexandru Albiter, în vîrstă de 54 ani. Acesta a mai adăugat să s-a îndepărtat de lîngă proprietatea cetăţeanului american de origine română şi a solicitat ajutor la Serviciul Unic de Urgenţă 112. "Dubiţa mea se afla încă în parcarea pensiunii. Proprietarul unităţii de cazare a luat din curte un lanţ şi un topor, m-a ameninţat că mă omoară dacă mai pun piciorul pe terenul lui şi apoi a început să lovească maşina", a mai adăugat Albiter. În faţa pensiunii şi-au făcut apariţia mai multe echipe de jandarmi care l-au liniştit în primă instanţă pe american cu o amendă de zece milioane lei pentru tulburarea liniştii publice, deoarece, chiar şi după apariţia lor, acesta continua să ameninţe şi să înjure. Poliţiştii din 2 Mai, împreună cu jandarmii constănţeni continuă cercetările pentru a stabili care dintre cele două persoane implicare în scandal este victima şi care este agresorul.