Un cioban din Rasova a fost dat dispărut

Poliţiştii din Rasova au fost sesizaţi cu privire la dispariţia lui Ştefan Marcu, în vârstă de 47 ani, din satul Ceamurlia de sus, comuna Baia, judeţ Tulcea. Din câte se pare, pe 5 aprilie, bărbatul a plecat de pe câmp, din Rasova, spre stâna unui localnic, însă de atunci nimeni nu mai știe nimic despre el. Ștefan Marcu lucru încă din 2012 ca cioban la mai multe ferme din Rasova sau din Tulcea. Bărbatul nu are familie și nici locuință. El are 1,70 m înălțime, 75-80 de kg, constituţie atletică, păr cărunt, barbă neagră cu firul de apox.1-2 cm, ochi căprui. Prezinta o aluniţă sub ochiul stâng. La data dipariției acesta purta jachetă din fâş culoare bleu-marin cu benzi reflectorizante pe mâneci, pulover din lână culoare crem, pantaloni tip blue jeans culoare închisă, cizme din cauciuc negre, căciulă îmblănită. Cetăţenii care pot furniza orice informaţii în legătură cu această persoană sunt rugaţi să contacteze Postul de Poliţie Rasova sau Dispeceratul IPJ Constanța, tel. 0241.611.364 int. 20005.