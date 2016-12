Un concurs fenomenal la Constanța: „Piano Art“

Prima ediție a Concursului Național de Interpretare Pianistică „Piano Art”, organizat de Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, în perioada 11-12 iunie, a fost „fenomenală”, după cum a spus, în public, președintele juriului, prof. univ. dr. Daniel Goiți de la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. 80 de mici pianiști din Năvodari, Cumpăna, Galați, Fetești, Slobozia, Ploiești, Târgoviște, Cluj-Napoca și Iași, cu vârste cuprinse între șase și 16 ani, care studiază pianul la școli populare de artă, centre culturale, grădinițe, case de cultură sau în mediu privat, și-au etalat talentul, sâmbătă, la Muzeul de Artă. Cei mai buni dintre ei, distinși cu Premiul I, s-au „luptat”, duminică la amiază, pentru Trofeul „Piano Art”. Juriul, prezidat de prof. univ. dr. Daniel Goiți și format din lect. univ. dr. Delia Pavlovici de la Universitatea Națională de Muzică București și dirijorul Radu Ciorei de la Teatrul de Operă și Balet „Oleg Danovski” Constanța, i-a urmărit din balcon.

EMIL-CODRUȚ DORE, MARELE CÂȘTIGĂTOR

Lupta pentru Marele Trofeu s-a dat între 12 concurenți cu vârste cuprinse între șase și 16 ani: Alexia-Maria Cornea, Iris-Maria Panait, Rareș Baltă, Inya-Maria Cutova, Rianna-Maria Hânză și Paul Florescu din Constanța, Alexandru-Bogdan Petre din Năvodari, Răzvan-Petruț Bozieru, Matei Spirea Popescu și Emil-Codruț Dore din Târgoviște, Daria-Iulia Lefter din Galați și Mihaela-Olimpia Damșa din Cluj-Napoca.

O PIESĂ GREA I-A ADUS UN PREMIU MARE

După o scurtă pauză, a fost aflat câștigătorul: Emil-Codruț Dore din Târgoviște. „Acest trofeu reprezintă o răsplată pentru munca pe care am depus-o, pentru răbdarea pe care profesoara mea, Andreea Andrei, a avut-o cu mine și pentru talentul meu. Îmi doresc să particip la cât mai multe concursuri și să devin un mare pianist”, a declarat, pentru „Telegraf”, micul pianist de 12 ani, care studiază la Școala Populară de Arte din Târgoviște. El a convins juriul prin interpretarea de excepție a unei piese dificile: „Asturias (Leyenda)”, de Isaac Albeniz

„Câștigătorul Marelui Trofeu este un super-talent. A cântat o piesă de Albeniz, o piesă foarte grea. Îmi aduc aminte că am avut colegi care au cântat piesa, pe când eram în facultate. Este foarte bine pregătit, are o motorică extraordinară și un simț muzical la fel de bine dezvoltat. S-a luptat pentru trofeu cu un băiat din Constanța”, a spus președintele juriului, prof. univ. dr. Daniel Goiți.

„Acest concurs este o inițiativă excepțională. Nu ne așteptam la un nivel așa de ridicat. Au participat 80 de copii excepționali de la școlile populare de artă, care învață pianul în privat, dar nivelul a fost aproape de cel al liceelor de muzică. Ne mândrim cu ei, toți reprezintă viitorul nostru muzical și le dorim performanțe la fel de bune și în anii viitori. Munca profesorilor a fost imensă, organizarea a fost foarte bună, pentru o primă ediție. Prevăd un viitor foarte bun concursului”, a mai spus prof. univ. dr. Daniel Goiți, pentru „Telegraf”.

Referitor la Concursul Național de Interpretare Pianistică „Piano Art”, pianista Silvia Țigmeanu de la Centrul „Teodor T. Burada” a precizat: „Ideea organizării unui concurs de interpretare pianistică exista mai demult, dar anul acesta s-a concretizat. Suntem mândri că am reușit să aducem 80 de participanți la această primă ediție. Am avut copii foarte buni, iar juriul a avut o misiune foarte grea. Trofeul a plecat la Târgoviște, la un copil foarte bine pregătit, care are șanse să devină un mare artist”.

Citește și:

Concurs Național de Interpretare Pianistică, la Constanța

Un constănțean, cel mai bun tânăr pianist din Germania

Premii pentru micii pianiști din Medgidia

Tradiții românești - de la Constanța în Finlanda