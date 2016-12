Un constănţean a fost găsit vinovat în SUA pentru mituirea unui ofiţer al US Air Force

Magistraţii federali din Sacramento l-au găsit vinovat pe acţionarul Polaris Constanţa, Dumitru Martin, pentru mituirea unui ofiţer al forţelor armate americane în încercarea de a obţine un contract în valoare de 10,35 milioane de dolari la baza Kogălniceanu. Reamintim că acţionarul constănţean a fost arestat la finele anului trecut, într-o operaţiune a agenţilor FBI de pe aeroportul internaţional din San Francisco, transmite publicaţia locală The Sacramento Bee. Anchetatorii americani au susţinut că, în mai 2015, Dumitru Martin s-a întâlnit la Budapesta cu un agent FBI sub acoperire, căruia i-a propus o ”garanţie” pentru obţinerea unui contract în valoare de peste 10 milioane de dolari, care presupunea furnizarea de containere de transport şi depozitare pentru forţele militare americane staţionate la baza Kogălniceanu. Dumitru Martin, în vârstă de 55 de ani, a promis livrarea unei tranşe iniţiale de 100.000 de dolari, care urma să fie mascată sub forma unui comision pentru consultanţă. Ulterior, acesta urma să transfere un milion de dolari în conturile ofiţerului US Air Force. În urmă cu un an, acţionarul român a plătit 100.000 de dolari într-un cont creat special de către agenţii FBI în numele ofiţerului forţelor aeriene.

Martin a fost arestat la 1 decembrie 2015 de agenţii americani, imediat ce a aterizat pe aeroportul internaţional din San Francisco pentru a se întâlni cu contactul său din US Air Force. Dumitru Marin este fratele fostului prefect constănţean din perioada 2002-2005, Gheorghe Martin.