Un constănțean a murit după ce a căzut de la balcon!

07:15:41 / 06 Iulie 2016

Dumnezeu să-l odihnească

Tocmai treceam pe acolo. Își atârna la uscat o cămașă. Podeaua balconului era din scânduri subțiri și putrede, abia ținându-se de grinzile înguste. Persoanei care mă insoțea i-am spus că eu n-aș avea curaj să calc pe acel balcon și am mers mai departe. După câteva secunde am auzit o bufnitură puternică. Bietul om zăcea pe jos, in agonie. Uneori ar trebui să-i ajutăm pe cei din jur chiar impotriva voinței lor. Dar și noi avem probleme, emailuri, face-book si multă, multă indiferență. Pentru acel om nu se mai poate face nimic.