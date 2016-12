Un constănţean este „Profesorul anului”

13:51:40 / 17 Februarie 2014

Performanta

Am avut norocul de a o avea pe doamna profesor ca diriginte timp de 4 ani, cat am fost eleva a liceului Traian, si bineinteles si orele de info le faceam tot cu dansa. Am un mare respect pentru acest profesor si vreau sa-i urez succes si mai departe. La fel si liceului.