Un constănţean riscă să-şi piardă un ochi pentru că la Constanţa nu se prelevează organe

Ar putea să îşi piardă vederea din cauza sistemului sanitar defectuos, sau cel puţin aşa susţine un constănţean. După ce şi-a petrecut mai toată copilăria pe patul de spital, după ce a trecut printr-o operaţie de transplant de cornee, un pacient a aflat cu stupoare că nu are nicio şansă să mai facă un nou transplant. „De la patru ani am probleme cu vederea. Atunci am fost diagnosticat cu cheratită herpetică, o boală care a recidivat în fiecare an. În 1995 mi s-a perforat corneea la ochiul stîng. Am fost internat o perioadă în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă şi după opt luni, în decembrie 2003, am fost operat la Spitalul Central din Bucureşti şi, printr-un transplant, mi s-a pus o nouă cornee, pe care am cumpărat-o dintr-o bancă de organe din Statele Unite ale Americii. Am dat 1.200 de dolari pe ea”, a povestit Ginel Gherghina, în vîrstă de 35 de ani. Bărbatul a făcut nenumărate drumuri între Bucureşti şi Constanţa, a dat telefoane şi s-a interesat ce poate face pentru a beneficia de un nou transplant de cornee la ochiul stîng. ”Am sunat la Ministerul Sănătăţii, iar cei de acolo m-au îndrumat spre Agenţia Naţională de Transplanturi. Am sunat mai multe zile la rînd, deoarece preşedintele instituţiei nu era disponibil. Într-un final, am reuşit să stabilesc un contact şi mi s-a zis că trebuie să mă adresez Spitalului Clinic Judeţean care a fost acreditat pentru prelevarea de probe. Aici am aflat că acest lucru este valabil doar pe hîrtie şi că practic nu am cum să fiu ajutat. Dacă nu fac această operaţie cît mai repede, voi rămîne fără vedere”, a povestit Ginel Gherghina.

Într-adevăr, îngrijorarea constănţeanului este justificată, deoarece la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa nu pot fi prelevate astfel de organe. „Nu avem aparatura necesară şi nu am format încă o comisie de specialitate. Avem nevoie şi de un medic psiholog care să stea de vorbă cu familiile celor decedaţi şi să le explice ce implică donarea de organe. Acesta este primul pacient care ne solicită o recoltare de cornee”, a declarat dr. Aurelia Terzi, din cadrul Clinicii de Terapie Intensivă. Chiar dacă în urmă cu cîteva zile Ministerul Sănătăţii anunţa că STI Constanţa a fost acreditată pentru efectuarea de prelevări de organe, în cadrul clinicii nu a ajuns niciun act oficial şi nici fonduri pentru acest program. Cazul trebuie rezolvat cît mai repede pentru că pacientul a descoperit de curînd că la orice puseu de tensiune, îi creşte şi tensiunea oculară şi îşi poate pierde vederea. „Am fost la cîţiva medici şi aceştia mi-au spus că se vor interesa ce este de făcut, însă nu am primit niciun răspuns. Cred că sînt plimbat dintr-o parte în alta. Am aflat că acest transplant poate fi efectuat în Ungaria, iar preţul intervenţiei şi al spitalizării este acceptabil - o mie de euro. Speram să pot face ceva la mine în ţară, dar se pare că îmi voi găsi vindecarea peste hotare”, a spus Ginel Gherghia. Mai mult decît atît, pacientul susţine că s-a interesat în mai toate unităţile sanitare din ţară, însă nicăieri nu a găsit un ajutor. „Am nevoie de o cornee proaspătă, care să fie de cîteva zile, de aceea speram să găsesc aici, în România. Aş putea să cumpăr din străinătate, dar acea cornee, din banca de organe, ar veni cu celule moarte şi nu mi-ar folosi la nimic”, a încheiat Gherghina.